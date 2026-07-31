Российские синхронистки вышли в финал турнира дуэтов на ЧЕ в Париже

Фото: europeanaquatics.org

В столице Франции стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В первый день состоялся полуфинал в синхронном плавании – произвольная программа у дуэтов.



Сборная России вышла в финал с промежуточным третьим результатом – россиянки Майя Дорошко и Александра Шмидт набрали 308,0287 балла.



Лидируют испанки Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас – 316,3850 балла, второе место занимают представительницы Греции Анна‑Мария и Эйрини‑Марина Александри – 312,7074 балла.

Отметим, что сегодня же состоится и техническая программа, где будет разыгран первый комплект медалей в этом виде спорта.



Добавим, чемпионат Европы по водным видам проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.