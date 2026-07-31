Труженица тыла Роза Садыкова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла, преподаватель Роза Садыкова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Роза Шаймуловна родилась 31 июля 1931 года в Первоуральске Свердловской области. Окончила школу, получила высшее образование. Во время Великой Отечественной войны работала на Урале в колхозе. До выхода на пенсию трудилась в лицее №115 преподавателем, а также работала мастером техники торговли», – рассказали в пресс-службе.

Роза Шаймуловна также была председателем общественной комиссии по увековечению памяти защитников Отечества. Ее общий трудовой стаж составляет 60 лет. Садыкова имеет юбилейные медали.