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Общество 31 июля 2026 17:51

Труженица тыла Роза Садыкова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей

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Труженица тыла, преподаватель Роза Садыкова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Роза Шаймуловна родилась 31 июля 1931 года в Первоуральске Свердловской области. Окончила школу, получила высшее образование. Во время Великой Отечественной войны работала на Урале в колхозе. До выхода на пенсию трудилась в лицее №115 преподавателем, а также работала мастером техники торговли», – рассказали в пресс-службе.

Роза Шаймуловна также была председателем общественной комиссии по увековечению памяти защитников Отечества. Ее общий трудовой стаж составляет 60 лет. Садыкова имеет юбилейные медали.

#Год воинской и трудовой доблести
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