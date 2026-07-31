Девелоперы могут подать заявки на BRICS Property Awards до 20 августа

Начался прием заявок на международную премию в сфере недвижимости BRICS Property Awards. Конкурс пройдет в рамках Международной строительной недели БРИКС, которая состоится в ноябре.

Девелоперские проекты оценят российские и зарубежные эксперты – жюри будет смотреть на архитектуру, инфраструктуру, качество продукта и благоустройство. Подать заявку можно до 20 августа.

Премия включает 39 номинаций, объединенных в пять тематических блоков: городская и загородная жилая недвижимость, коммерческая и курортная недвижимость, а также специальные номинации для компаний и экспертов, которые формируют отраслевую повестку.

В числе номинаций – «Лучший жилой комплекс» в классах комфорт, бизнес и премиум, «Лучший проект КРТ», «Лучший жилой небоскреб», «Лучший коттеджный поселок», «Лучший бизнес-центр А-класса», «Лучший проект редевелопмента под коммерцию», «Лучший курортный отель», «Девелопер года», «Человек года» и другие.

Участвовать в основных номинациях можно с концепцией или уже готовым проектом, введенным в эксплуатацию не ранее 2022 года. Для проектов на стадии концепции необходимо указать реквизиты разрешения на строительство. Заявки могут подавать девелоперы, архитектурно-проектные бюро и другие компании строительной и девелоперской отрасли. Прием заявок продлится до 20 августа.

После этого, до 25 октября, пройдет онлайн-голосование жюри. В его состав войдут российские и зарубежные эксперты – всего около 60 человек. По итогам голосования определят финалистов.

Участникам, вышедшим в финал, предстоит подготовить презентацию проекта и представить ее очно. Защита проектов пройдет 9 и 10 ноября.

Жюри будет оценивать архитектурные и градостроительные решения, качество городской среды и благоустройства, функциональность и инфраструктуру, а также уровень инновационности и устойчивости проектов. На очном этапе отдельно оценят качество презентации и аргументацию участников.

Церемония награждения победителей BRICS Property Awards состоится 11 ноября в КРК «Пирамида» в Казани.

Международная строительная неделя БРИКС пройдет 10-13 ноября 2026 года в МВЦ «Казань Экспо». Организатором выступает Минстрой Татарстана. В программе запланированы пленарное заседание, выставки недвижимости и строительных материалов, отраслевые форумы «РЕБУС 2026. Градостроительство в исторических поселениях» и «Молодой специалист – строитель будущего», конкурс проектов КРТ и премия BRICS Property Awards.

Организаторы ожидают около 50 тыс. гостей. В деловой программе примут участие более 6 тыс. человек. В перспективе Международная строительная неделя БРИКС должна стать главным ежегодным событием страны в строительной отрасли.