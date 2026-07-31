В Казани ремонтируют двухметровый канализационный коллектор 1974 года

Реконструкция крупнейшего канализационного коллектора на ул. Технической в Казани завершится в октябре этого года. Об этом журналистам сообщил сегодня в ходе пресс-тура заместитель директора МУП «Водоканал» по строительству Алмаз Нигматуллин.

Объект был построен в 1974 году и является одним из крупнейших в Казани, его диаметр – два метра. Из коллектора уже извлекли 70 тонн мусора и отвезли на полигон на семи КАМАЗах. Только за 2025 год здесь произошло восемь аварий по причине стопроцентного износа сетей.

«Внутри двухметрового коллектора мы навиваем трубу. Между старой и новой трубой проведем забутовку. Пропускная способность коллектора – около 12 тысяч кубов в часы пик. Мы ее сохраняем и улучшим за счет новой трубы», – рассказал Нигматуллин.

Рабочие восстанавливают сети методом спиральной навивки: труба формируется в действующем трубопроводе. С бобины сматывают полимерную ленту. Процесс навивки выполняет специальная навивочная машина, которую установили внутри колодца. Края ленты соединяются друг с другом, образуя сплошную конструкцию внутри восстанавливаемого трубопровода. Таким методом в этом году восстановят 1 106 метров, и еще около 540 метров планируется восстановить в следующем году.

Коллектор обслуживает около 300 тыс. абонентов – многоквартирные дома, детские сады, школы и больницы в Советском и Приволжском районах, а также Деревню Универсиады. Он включен в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, запущенную Раисом РТ Рустамом Миннихановым.