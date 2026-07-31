18-летнего жителя РТ будут судить за ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

18-летний житель Зеленодольского района Татарстана пойдет под суд по делу о ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает СУ СКР по РТ. Кроме смерти девушки ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью еще двоих пассажиров, а также угон автомобиля.

Напомним, страшное ДТП произошло 26 апреля на 3-м километре трассы «Татарское Азелеево – Мамадыш – Акилово». Пьяный молодой человек ехал на легковушке Renault на высокой скорости, потерял управление, после чего наехал на отбойник, и машина опрокинулась на крышу. В результате происшествия погибла 16-летняя пассажирка. Еще двое подростков – пассажиры 13 и 14 лет – были доставлены в больницу с различными травмами. На водителя завели уголовное дело о ДТП, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения, без права управления транспортом. Суд арестовал парня.

Во время следствия выяснилось, что накануне трагедии молодой человек взял без спроса ключи от легкового автомобиля отца и поехал кататься с пятью несовершеннолетними пассажирами.

Уголовное дело направлено в суд.