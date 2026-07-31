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Общество 31 июля 2026 16:59

У пациентов ДРКБ есть возможность обследоваться в ведущей клинике Москвы

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Морозовская детская клиническая больница Москвы успешно сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей Минздрава Татарстана. Так, специалисты ДРКБ регулярно участвуют в семинарах и циклах обучения на базе московского учреждения. Обмен передовым опытом идет по таким направлениям, как детская пульмонология, эндокринология, детская хирургия и др. Стажировки позволяют интегрировать лучшие федеральные практики в работу детского здравоохранения республики, заявил пресс-секретаря Минздрава РТ Азат Яхъяев.

«Также ДРКБ может направлять пациентов в Морозовскую больницу для проведения референс-диагностики для высокотехнологичных хирургических вмешательств. Это касается тех случаев, которые требуют уникальных компетенций или специализированного оборудования федерального центра», – сказал он.

Кроме того, отлаженные административные и медицинские процедуры обеспечивают плановую госпитализацию, выполнение необходимых операций и последующую преемственность в ведении пациента после возвращения в регион, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

#минздрав татарстана #ДРКБ #Единая Россия
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