Контрактники из Марий Эл и Башкортостана отправились на службу из Бугульмы
В Бугульме состоялась очередная отправка добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны России. На военную службу отправились жители Республики Марий Эл и Республики Башкортостан, которым предстоит проходить службу в воинских частях Центрального и Южного военных округов.
Уроженец Марий Эл направлен для комплектования воинской части Центрального военного округа, житель Башкортостана – в подразделения Южного военного округа.
Как сообщили в военном комиссариате, накануне через Бугульму к местам службы также отправились добровольцы из Орловской и Ростовской областей.
Проводить будущих военнослужащих пришли руководитель отдела по взаимодействию с органами МВД и Вооруженными силами Альметьевской епархии протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов, представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов, а также руководство и воспитанники кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина.
Военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов пожелал добровольцам успешной службы, стойкости и благополучного возвращения домой.
По сложившейся традиции будущим военнослужащим вручили письма и рисунки воспитанников детских садов и школьников района. Представитель азербайджанской диаспоры передал добровольцам гостинцы в дорогу.
Следующая отправка добровольцев из Бугульмы запланирована на 5 августа.
Материал подготовлен при участии Риммы Баратовой.
Фото предоставлено военным комиссариатом Бугульминского района.