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СВО 31 июля 2026 12:42

Контрактники из Марий Эл и Башкортостана отправились на службу из Бугульмы

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Контрактники из Марий Эл и Башкортостана отправились на службу из Бугульмы

В Бугульме состоялась очередная отправка добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны России. На военную службу отправились жители Республики Марий Эл и Республики Башкортостан, которым предстоит проходить службу в воинских частях Центрального и Южного военных округов.

Уроженец Марий Эл направлен для комплектования воинской части Центрального военного округа, житель Башкортостана – в подразделения Южного военного округа.

Как сообщили в военном комиссариате, накануне через Бугульму к местам службы также отправились добровольцы из Орловской и Ростовской областей.

Проводить будущих военнослужащих пришли руководитель отдела по взаимодействию с органами МВД и Вооруженными силами Альметьевской епархии протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов, представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов, а также руководство и воспитанники кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина.

Военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов пожелал добровольцам успешной службы, стойкости и благополучного возвращения домой.

По сложившейся традиции будущим военнослужащим вручили письма и рисунки воспитанников детских садов и школьников района. Представитель азербайджанской диаспоры передал добровольцам гостинцы в дорогу.

Следующая отправка добровольцев из Бугульмы запланирована на 5 августа.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Риммы Баратовой.

Фото предоставлено военным комиссариатом Бугульминского района.

#СВО
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