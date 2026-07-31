Зарипова: без сильной экономики в Татарстане не было бы мер социальной поддержки

Если бы в Татарстане не было сильной экономики, то невозможными были бы и меры социальной поддержки, а также развитие социальной политики. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сегодня на форуме «Работаем на результат!».

По словам министра, уровень бедности в Татарстане составляет чуть более 3% и республика входит в число лидеров Приволжского федерального округа по уровню оплаты труда.

«Это сегодня позволяет нам достичь низкого уровня бедности – чуть более 3%, и у нас второе место по низкому уровню бедности вместе с Чукотским и Ямало-Ненецким автономным округом», – подчеркнула глава ведомства.

Зарипова отметила, что сильная экономика региона является фундаментом для социальных программ. Только за последние годы в Татарстане построено 43 новые школы, 37 детских садов и более 30 поликлиник, а почти в 1 тыс. социально-культурных объектов проходит ремонт.