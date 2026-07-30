«Проведена масштабная работа»: в Сарманово подвели итоги пятилетнего развития

В республике проходят муниципальные форумы под названием «Работаем на результат!». Очередной из них состоялся 30 июля в Сарманово, где были подведены итоги работы за последние пять лет.

С основным докладом выступил глава Сармановского района Фарит Хуснуллин. Он отметил, что за последние годы в муниципалитете удалось реализовать десятки крупных проектов в строительстве, здравоохранении, образовании, культуре, дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальной сфере.

«В районе проведена масштабная работа», – подчеркнул глава муниципалитета.

По его словам, важным инструментом взаимодействия с жителями остается общественная приемная. За пять лет здесь состоялось 793 приема, на которых рассмотрели обращения 1263 жителей. Только с начала текущего года поступило 56 обращений, более половины из которых уже решены положительно.

Чаще всего жители поднимают вопросы предоставления жилья и земельных участков, социальной поддержки многодетных семей, участников СВО и их родственников, а также получения различных льгот.

За последние пять лет в районе построено 50 тыс. кв. метров жилья, а 33 семьи улучшили жилищные условия по государственным программам.

В новом многоквартирном доме квартиры получили медицинские работники, а уже в этом году планируется ввод еще одного 24-квартирного дома для медиков и педагогов.

Значительные изменения произошли и в социальной сфере. За этот период в районе построены десять фельдшерско-акушерских пунктов, восемь объектов спорта и молодежной политики, четыре парка и сквера, здания исполкомов двух сельских поселений, а также современный животноводческий комплекс на четыре тысячи голов.

Одновременно проведен капитальный ремонт 33 объектов образования, 14 учреждений здравоохранения, 20 объектов культуры, четырех объектов сельского хозяйства, трех учреждений социального обслуживания и 79 многоквартирных домов. По программе «Наш двор» благоустроено 55 дворовых территорий общей стоимостью 485 млн рублей.

Одним из крупнейших направлений стала модернизация дорожной сети. На строительство, реконструкцию и ремонт дорог за пять лет направлено свыше 4 млрд рублей. Продолжается капитальный ремонт автодороги Сарманово – Джалиль, которого жители района добивались на протяжении многих лет, а также обновление улично-дорожной сети населенных пунктов.

Серьезные изменения коснулись коммунальной инфраструктуры. В поселке Джалиль модернизирована система теплоснабжения и горячего водоснабжения. Здесь построены четыре современные блочно-модульные котельные общей стоимостью около 800 млн рублей.

Продолжается развитие инженерной инфраструктуры. По программе социальной догазификации проложено 20 км газовых сетей, к газоснабжению подключены 274 домовладения. В рамках проекта «Чистая вода» построено 13 км водопроводных сетей. Кроме того, в 67 населенных пунктах заменили 850 светильников уличного освещения, а в этом году работы продолжаются еще в 14 селах.

Одним из заметных событий этого года стало открытие нового корпуса детского оздоровительного лагеря. Именно в день проведения форума здесь стартовала третья смена.

Весомый вклад в развитие района, отметил Фарит Хуснуллин, вносит компания «Татнефть». За пять лет объем ее благотворительной помощи муниципалитету достиг 190 млн рублей. Средства направляются на благоустройство, ремонт социальных учреждений, приобретение оборудования и поддержку различных общественных проектов.

Отдельное внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Жители нашего района постоянно оказывают материальную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также городам, над которыми мы шефствуем. На сегодняшний день всего отправлено 1740 тонн гуманитарного груза», – сообщил Фарит Хуснуллин.

Еще одной темой форума стала Электронная доска почета Республики Татарстан, учрежденная указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. От Сармановского района в проект выдвинут 141 кандидат из 83 организаций – представители нефтяной и аграрной отраслей, образования, здравоохранения, культуры, спорта, малого бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства и органов местного самоуправления.

Участие в форуме принял начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов. Он отметил высокие темпы развития республики и подчеркнул важность сохранения единства.

«Можно с уверенностью сказать, что под руководством нашего Раиса Рустама Минниханова наша республика процветает. Все запланированные проекты, особенно в социальной сфере, успешно реализуются. Татарстан идет в числе лидеров по всем направлениям. Нужно продолжать в том же духе, быть вместе и едиными. Вместе мы преодолеем любые трудности», – сказал он.

Депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев рассказал о законодательной работе по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«Государственной Думой было принято 1200 новых законов. В целях оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям введено в действие около 180 законов. Мы продолжаем работу в этом направлении. Мы служим примером для других по многим программам», – отметил парламентарий.

Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, выступая перед участниками форума, подчеркнул, что главным показателем развития остаются реальные изменения, которые жители ощущают в повседневной жизни.

«Сильная экономика важна только тогда, когда население ежедневно видит реальные позитивные изменения в своей жизни. Это, в первую очередь, качественные дороги, благоустройство социальных объектов и многое другое. В этом плане в районе проводится большая работа», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Зульфии Шариповой