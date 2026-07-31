Указ об особом статусе учителя расширит меры поддержки педагогов, заявил Кравцов

Указ Президента России Владимира Путина об особом статусе учителя закрепляет действующие меры поддержки педагогов и расширяет их, в первую очередь для молодых специалистов. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, направленных на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы.

«Указ Президента об особом статусе учителя – итог системной работы по повышению престижа профессии. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их – прежде всего, для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу», – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.

По словам министра, документ также позволяет регионам вводить дополнительные льготы для педагогов за счет собственных мер поддержки, дополняя федеральные программы.

Кроме того, Кравцов отметил рост интереса к профессии учителя. По его данным, к концу июля число заявлений на поступление в педагогические вузы достигло почти 700 тыс., что примерно на 180 тыс. больше показателя 2025 года.