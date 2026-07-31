Азамат Сабиров: Сергей Иванов плотно работал со всеми, кто связан с туризмом

Сергей Иванов активно взаимодействовал со всеми игроками туристического рынка в Татарстане и был открыт для предложений. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделился директор компании AVT Азамат Сабиров.

«С Сергеем Ивановым всегда было комфортно работать. Он плотно взаимодействовал со всеми, кто связан с отраслью туризма и был открыт для обратной связи. Это опытный человек, уверен, на новой должности у него все будет хорошо», – сообщил собеседник агентства.

Перед сменщиком Иванова на посту в Татарстане будет стоять ряд серьезных задач. В первую очередь, важно будет учитывать тенденцию к развитию внутреннего туризма, считает Сабиров.

«Думаю, сейчас нужно сделать ставку на развитие внутреннего туризма. В этом смысле потенциал остается огромным. Уверен, что именно с этой целью Иванова забрали в федеральную структуру, он знает, как это делать», – подчеркнул он.

У Татарстана остается большой потенциал в развитии речного туризма, уверен Азамат Сабиров.

Пока это направление только набирает обороты. Тем более символично, что одним из главных проектов Иванова на новом месте называют «Казань марину» в Лаишевском районе республики.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил Сергея Иванова от должности председателя Госкомитета РТ по туризму. По данным «Татар-информа», он станет первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм. РФ».