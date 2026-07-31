ЦИК Татарстана и Соцфонд подписали соглашение о доступности выборов

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана и Отделение Социального фонда России по республике договорились совместно информировать жителей старшего поколения о выборах и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья реализовывать свои избирательные права.

Соглашение подписали председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев и управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин на 129-м заседании комиссии.

По словам Кондратьева, соглашение продолжает многолетнее сотрудничество ЦИК республики с Социальным фондом и дополняет совместную работу с Министерством труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Он отметил, что избиратели старшего поколения традиционно относятся к наиболее активным категориям, поэтому одной из задач остается создание максимально удобных и доступных условий для участия в выборах.

В рамках соглашения стороны будут вместе информировать пожилых жителей республики о выборах и способах реализации их избирательных прав. Кроме того, сотрудничество направлено на то, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли участвовать в выборах без препятствий.

В Социальном фонде Татарстана отметили, что совместная работа с ЦИК позволит сделать информирование этих категорий граждан более эффективным и адресным.

Татарстан входит в число крупнейших регионов России по численности жителей старшего поколения. В республике проживает 1,1 млн пенсионеров. При этом почти 10% избирателей составляют люди с ограниченными возможностями здоровья.

В ЦИК Татарстана подчеркнули, что обеспечение доступности выборов для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья остается одним из приоритетных направлений работы избирательной системы.