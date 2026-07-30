В Нурлатском районе РТ открыли обновленный мост через Большой Черемшан

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Сегодня в Нурлатском районе Татарстана торжественно открыли обновленный в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» мост через реку Большой Черемшан у деревни Урняк. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Длина моста составляет 104 метра. Новое сооружение возвели взамен обветшавшего, состояние которого угрожало изоляцией местных жителей во время паводков. Новая конструкция рассчитана на высокие эксплуатационные нагрузки, включая проезд тяжелой техники и транспорта с грузом, а также обеспечивает беспрепятственный доступ экстренных служб в любое время года, добавили в ведомстве.

Работы происходили следующим образом: сначала специалисты установили прочные железобетонные опоры, устойчивые к размывам, мощному ледоходу и максимальному подъему воды, а затем оборудовали проезжую часть с удобными пешеходными дорожками, барьерными ограждениями и современной линией освещения.

Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», генпроектировщиком – ООО «СпецДорПроект», а генподрядчиком – ООО «Мостовик», уточнили в министерстве.