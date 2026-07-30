Афанасьев: Зеленодольск задает высокую планку по качеству жизни

Фото: официальный канал главы Зеленодольского района РТ в МАКС

В Центре культурного развития Зеленодольска состоялся форум «Работаем на результат!». В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Максим Топилин, заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, а также представители предприятий, учреждений здравоохранения, спорта, культуры, семейные трудовые династии, волонтеры, участники СВО и их семьи. Участники форума подвели итоги реализации народной программы за пять лет и обозначили задачи на будущее.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, согласно его официальному каналу в МАКС, отметил, что район является одним из крупнейших в республике, пятым по численности населения.

«Статус второго ядра Казанской агломерации и близость к столице Татарстана задают высокую планку по качеству жизни, развитию инфраструктуры и предоставляемых услуг. Но добиться этого можно только в команде единомышленников, патриотов своей страны и неравнодушных жителей», – сказал Афанасьев.

За пять лет в районе построено и капитально отремонтировано 82 социальных объекта на общую сумму 43,7 млрд рублей. Введено более 700 тыс. кв. м жилья, обновлено порядка 300 км дорог. По его словам, эта работа будет продолжена.

Участники форума обсудили актуальные вопросы жителей: поддержку многодетных семей, строительство учреждений для досуга молодежи, создание новых общественных пространств.

Самые крупные объекты – многопрофильная поликлиника в Осиново, Васильевская ЦРБ (в стадии продолжения), Дом «Забота», Центр культурного развития в Зеленодольске.

«В августе мы откроем спортивный центр «ФИЗРА» в микрорайоне Мирный, детский сад в поселке Октябрьский и ряд объектов после капитального ремонта. Выполнено благоустройство общественных пространств: парк «Березовая роща» – четвертая очередь, парк имени Алтынова – четвертая очередь, набережная озера Карасиха парка «Леском» в поселке Васильево – третья очередь», – рассказал Афанасьев.

По республиканской программе «Наш двор» за шесть лет отремонтирован 431 двор, в том числе 322 в Зеленодольске. В этом году благоустроят еще 64 двора, добавил глава района.

Афанасьев отметил, что проекты «Историческая память» и «Старшее поколение» сфокусированы на достойном качестве жизни пожилых людей. У каждого депутата под патронажем находятся одиноко проживающие люди «серебряного возраста», которых навещают и которым оказывают социальную поддержку.

«Поздравление с юбилейными датами долгожителей нашего района стало доброй традицией. На сегодняшний день на территории муниципалитета проживает 16 человек старше 100 лет – 15 женщин и 1 мужчина. Самая возрастная – Каримова Назагат Насибуловна из села Осиново (103 года). Среди мужчин – Латыпов Ахат Тахиятович из села Айша, ветеран Великой Отечественной войны, которому в октябре исполнится 102 года. Особая гордость – супружеские пары с большим семейным стажем. В этом году в Зеленодольском ЗАГСе отметили 15 юбилейных свадеб. Считаю, что это хороший пример для молодежи – вектор стандарта федерального проекта «Крепкая семья», – отметил в докладе Афанасьев.

Ведется работа по оказанию помощи участникам СВО и их семьям: сбор гуманитарной помощи, встречи с бойцами в отпуске. В работу вовлечены депутаты всех уровней, жители сельских поселений, предприятия и организации.

«На сегодняшний день Зеленодольский район направил в поддержку участников СВО порядка 70 гуманитарных конвоев – это более 200 тонн на общую сумму более 273 млн рублей», – сообщил Афанасьев.

На форуме также состоялась презентация Фестиваля труда и доблести и других тематических мероприятий. Кроме того, участникам представили Электронную доску почета Татарстана, учрежденную указом Раиса РТ Рустама Минниханова 1 мая 2026 года. Проект направлен на сохранение и развитие трудовых традиций, укрепление уважительного отношения к людям труда. В нем участвуют 4,5 тыс. предприятий и организаций республики, планируется вручить 15 тыс. именных свидетельств. В августе-сентябре в районах пройдут публичные мероприятия, встречи в трудовых коллективах и сходы граждан, на которых продолжат чествовать людей труда.

Фото: официальный канал главы Зеленодольского района РТ в МАКС