В Альметьевске идет набор на службу в войска беспилотных систем

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Военный комиссариат Альметьевска проводит набор желающих на службу по контракту в войсках беспилотных систем. Кандидаты проходят специальную подготовку, после которой выполняют задачи в качестве операторов БПЛА. Контракт заключается сроком на один год.

Одним из тех, кто решил поступить на службу, стал житель Альметьевска, ранее проходивший срочную службу во внутренних войсках.

«Это новое направление, которое сейчас активно развивается. У меня пара друзей работает в этом направлении, мне тоже захотелось развиваться в нем и защищать свою Родину», – рассказал кандидат.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Как пояснил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Казани Антон Денкс, военнослужащие войск беспилотных систем проходят обучение продолжительностью от полутора до трех месяцев в специализированных учебных подразделениях.

«Специальный контракт исключает возможность перевода в другой род войск и гарантирует обучение. По окончании срока военнослужащий увольняется в запас, если не решит заключить новый контракт», – отметил он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

По словам Денкса, операторы беспилотных систем выполняют задачи на второй и третьей линиях обороны, вдали от линии боевого соприкосновения.

Подать заявление могут граждане в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие категории годности к военной службе «А» или «В». Приветствуются кандидаты с высшим или средним профессиональным образованием, а также навыками работы с компьютерными играми, которые могут быть полезны при освоении управления беспилотными системами.

Для оформления контракта необходимо обратиться в военный комиссариат, пройти собеседование, медицинскую комиссию и предоставить необходимый пакет документов.

«Кандидат приходит в муниципальный военный комиссариат Альметьевска независимо от места регистрации, где проходит беседу с инструкторами пункта отбора», – пояснил Денкс.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Заключить контракт через Альметьевский военкомат могут не только жители Татарстана, но и граждане из других регионов России. Для поступающих предусмотрена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 200 тыс. рублей.

Получить дополнительную информацию можно в военном комиссариате Альметьевска по адресу: улица Ризы Фахретдина, 11а, или по телефонам: +7 (902) 711-00-11, +7 (902) 711-12-11.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра