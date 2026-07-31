В Альметьевске идет набор на службу в войска беспилотных систем
Военный комиссариат Альметьевска проводит набор желающих на службу по контракту в войсках беспилотных систем. Кандидаты проходят специальную подготовку, после которой выполняют задачи в качестве операторов БПЛА. Контракт заключается сроком на один год.
Одним из тех, кто решил поступить на службу, стал житель Альметьевска, ранее проходивший срочную службу во внутренних войсках.
«Это новое направление, которое сейчас активно развивается. У меня пара друзей работает в этом направлении, мне тоже захотелось развиваться в нем и защищать свою Родину», – рассказал кандидат.
Как пояснил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Казани Антон Денкс, военнослужащие войск беспилотных систем проходят обучение продолжительностью от полутора до трех месяцев в специализированных учебных подразделениях.
«Специальный контракт исключает возможность перевода в другой род войск и гарантирует обучение. По окончании срока военнослужащий увольняется в запас, если не решит заключить новый контракт», – отметил он.
По словам Денкса, операторы беспилотных систем выполняют задачи на второй и третьей линиях обороны, вдали от линии боевого соприкосновения.
Подать заявление могут граждане в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие категории годности к военной службе «А» или «В». Приветствуются кандидаты с высшим или средним профессиональным образованием, а также навыками работы с компьютерными играми, которые могут быть полезны при освоении управления беспилотными системами.
Для оформления контракта необходимо обратиться в военный комиссариат, пройти собеседование, медицинскую комиссию и предоставить необходимый пакет документов.
«Кандидат приходит в муниципальный военный комиссариат Альметьевска независимо от места регистрации, где проходит беседу с инструкторами пункта отбора», – пояснил Денкс.
Заключить контракт через Альметьевский военкомат могут не только жители Татарстана, но и граждане из других регионов России. Для поступающих предусмотрена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 200 тыс. рублей.
Получить дополнительную информацию можно в военном комиссариате Альметьевска по адресу: улица Ризы Фахретдина, 11а, или по телефонам: +7 (902) 711-00-11, +7 (902) 711-12-11.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.