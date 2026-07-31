Минобрнауки Татарстана сообщило о мерах по профилактике коррупции в образовании

Приоритетной задачей оставалось не реагирование на уже совершенное нарушение, а их предупреждение путем совершенствования нормативного регулирования, заявила замминистра образования и науки РТ Светлана Захарова в докладе по итогам первого полугодия 2026 года на заседании Общественного совета при Минобрнауки РТ.

«Практика показывает, что профилактический подход является наиболее эффективным механизмом обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства», – считает Захарова.

Доклад Захаровой был посвящен противодействию коррупции как отдельному направлению деятельности Министерства.

За прошедшие полгода было получено 1 064 обращения. Из них 41 обращение содержало сведения о проявлении коррупции. По итогам рассмотрения этих обращений было объявлено 15 предостережений, 58 работников образовательных организаций были привлечены к дисциплинарной ответственности, в трех случаях было принято решение об увольнении.

В ходе доклада замминистра перечислила конкретные примеры нарушений. Наиболее типичным нарушением в автошколах остается несоответствие образовательного ценза работников, отсутствие сведений о судимости, нарушение правил оказания платных образовательных услуг.

«В последнее время увеличилось количество обращений граждан с жалобами на то, что автошколы не дают часы в полном объеме. Заявитель указывает, что вместо положенных 60 часов откатывают только 20», – сказала Захарова.

Захарова также привела примеры языковых школ, IT-школ и других учреждений дополнительного образования, в которых образовательный процесс был организован с грубыми нарушениями.