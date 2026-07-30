Абдулганиев: предприниматели Заинска готовы развиваться

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

В рамках системной работы по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортных условий для предпринимательства, поставленной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Заинский муниципальный район посетили руководитель Общественной приемной уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Евгений Безроднов и руководитель проектов АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»» Дина Исхакова, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

Согласно полученной информации, цель поездки – оценить реализацию инвестиционных проектов, работу местных предприятий и встретиться с представителями бизнеса для выявления вопросов, требующих поддержки на республиканском уровне. Делегация посетила заинский Агропромышленный парк, ООО ТК «Дом Инструментов», юридическую компанию, специализирующуюся на защите прав предпринимателей, а также предприятия-резиденты промышленного парка «Прогресс».

На встречах с предпринимательским сообществом района, согласно сообщению, подняты конкретные вопросы: дефицит квалифицированных кадров, продление договоров аренды земельных участков, высокая стоимость подключения к электрическим сетям, задержки оплаты за поставленные товары по контрактам. Ряд вопросов предложено оформить в качестве официальных обращений к бизнес-омбудсмену РТ Фариду Абдулганиеву для дальнейшей проработки на межведомственном уровне.

Евгений Безроднов рассказал предпринимателям о действующих мерах поддержки и деятельности аппарата бизнес-омбудсмена РТ. Он сообщил о создании Центра медиации, где прошедшие специальное обучение юристы бесплатно помогают находить взаимоприемлемые решения споров в досудебном порядке.

Глава Заинского района Разиф Каримов принял сотрудников аппарата и рассказал о социально-экономическом развитии территории, системе взаимодействия с предпринимательским сообществом, привлечении кадров и поддержке участников СВО и их семей.

«Мы регулярно выезжаем в районы – это наш принцип. Только так, из первых рук, можно узнать реальные проблемы местного бизнеса. Заинский район – не исключение. Предприниматели здесь активные, с амбициозными планами, готовые развиваться и инвестировать. Но, как и везде, есть системные вопросы: нехватка кадров, сложности с подключением к сетям, задержки оплаты по контрактам. Мы взяли все озвученные вопросы в работу. Часть из них будем решать через межведомственное взаимодействие, по наиболее острым – подготовим законодательные инициативы. Наша задача – чтобы предприниматели не оставались один на один со своими проблемами, а чувствовали поддержку государства на всех уровнях», – отметил Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев.