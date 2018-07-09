Дзюба и Черышев вошли в «сборную открытий» ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Два игрока сборной России — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев — вошли в символическую «сборную открытий» текущего чемпионата мира по футболу. Состав команды был определен ESPN, сообщает РИА Новости.
Черышев стал автором четырех голов в пяти матчах — по этому показателю его опережает только нападающий английской сборной Харри Кейн. Дзюба же забил три мяча в пяти играх, а также дважды ассистировал партнерам.
Полностью «сборная открытий» выглядит следующим образом: вратарь Чо Хён У (Южная Корея), защитники Мортеза Пуралиганджи (Иран), Лукас Эрнандес (Франция), Бенжамен Павар (Франция) и Харри Магуайр (Англия). Кроме того, в сборную вошли полузащитники Такаси Инуи (Япония), Родриго Бентанкур (Уругвай) и Денис Черышев (Россия), а также нападающие Анте Ребич (Хорватия), Мэттью Леки (Австралия) и Артем Дзюба (Россия).
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