В Кыргызстане в ДТП погибла «Миссис мира-2018»

Фото: missisworld.ru
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Кыргызстане в дорожной аварии погибла победительница конкурса Miss Universe Beauty-2018 в номинации Missis World Сания Шакирова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Неподалеку от села Чок-Тал водитель такси, в котором ехала Шакирова, не справился с управлением и врезался в ограждающую кладбище стену, отмечает пресс-служба Управления внутренних дел Иссык-Кульской области.
«Миссис мира-2018» погибла на месте. Водитель и второй пассажир такси госпитализированы.
У Сании Шакировой остались трое детей.
Фестиваль красоты, моды и таланта Miss Universe Beauty-2018 проходил во Вьетнаме с 28 марта по 7 апреля этого года.
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