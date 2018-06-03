В Кыргызстане в ДТП погибла «Миссис мира-2018»

Водитель такси, в котором ехала модель, не справился с управлением и врезался в стену кладбища.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Кыргызстане в дорожной аварии погибла победительница конкурса Miss Universe Beauty-2018 в номинации Missis World Сания Шакирова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Неподалеку от села Чок-Тал водитель такси, в котором ехала Шакирова, не справился с управлением и врезался в ограждающую кладбище стену, отмечает пресс-служба Управления внутренних дел Иссык-Кульской области.

«Миссис мира-2018» погибла на месте. Водитель и второй пассажир такси госпитализированы.

У Сании Шакировой остались трое детей.

Фестиваль красоты, моды и таланта Miss Universe Beauty-2018 проходил во Вьетнаме с 28 марта по 7 апреля этого года.