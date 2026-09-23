В Челнах до конца года обновят 11 трамваев

В Набережных Челнах до конца года обновят 11 трамваев. На эти цели городу выделили 500 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на заседании Горсовета.

По словам мэра, в городе эксплуатируются около 100 трамваев, 66 из них имеют возраст более 40 лет при нормативном сроке эксплуатации 16 лет. Пробег отдельных вагонов превышает 3 млн км.

Для обновления парка Челны заключили контракт с белорусской компанией «Белкоммунмаш». Город будет получать вагоны первой комплектности – фактически новые пассажирские салоны, которые будут устанавливать на капитально отремонтированные тележки старых трамваев. Такой подход, по словам Магдеева, позволяет снизить стоимость модернизации примерно в два раза по сравнению с покупкой нового вагона.

Первые четыре комплекта планируют получить в октябре, еще четыре – в ноябре и три – в декабре. Мэр отметил, что обновление 11 вагонов станет началом более масштабной программы.