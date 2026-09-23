Лауреат «Звездного билета» Конаков: «Всем захотелось страшных сказок»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казанской ратуше состоялась торжественная церемония открытия XIX литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест».

Тема фестиваля – «Энергия заблуждения». Ведущие открытия – бессменный координатор фестиваля Ирина Барметова и ее соведущий Михаил Волконадский – объяснили выбор темы, ссылаясь на Льва Толстого, который энергией заблуждения называл внутренний порыв писателя непременно поделиться тем, что он чувствует. В этих поисках, ошибках и творческих тупиках и заключается путь к истине.

Мероприятие открылось музыкально-пластическим перформансом известного татарского хореографа Нурбека Батуллы, в котором он посредством современного танца изобразил течение времени и развитие, сначала простое и гармоничное, а затем сложное и хаотичное. Название его перформанса, «Слово», было выведено на цифровые экраны.

Музыкальное сопровождение вечеру обеспечила обладатель «Звездного билета – 2023» Анна Королева.

Лауреатами премии «Звездный билет» в этом году стали писатель и инженер Алексей Конаков и поэт Рузаль Мухаметшин.

«Наш новый лауреат „Звездного билета“ Алексей Конаков сказал, что культура объединяет в сообщество. Благодаря нашему знакомству с Василем Павловичем [Аксеновым] и его желанию провести юбилей в Казани зародилось сообщество почитателей его таланта. Как меня и всех нас просил Василий Павлович – находите новые таланты, находите добрые слова, находите возможность отмечать их, чтобы они понимали, что их творчество обязательно должно быть замечено», – отметил в поздравительной речи мэр Казани Ильсур Метшин.

Жюри премии большинством голосов одобрило ее присуждение Алексею Конакову за его прозу. Ранее он уже становился лауреатом премий Андрея Белого, «Неистовый Виссарион» и «Новые горизонты».

Роман «Табия тридцать два» был написан Конаковым в 2024 году. Свое произведение он описал как: петербургская сказка о России 2080-х, в которой ответили на два главных вопроса – «Кто виноват?» и «Что делать?». Виновата классическая русская литература, которая неправильно воспитывает детей в школе. Что нужно делать: отменить, запретить, изгнать. На смену литературе в (анти)утопии Конакова приходят рациональные шахматы.

«Я думаю, что в наше время людям не хватает сказок. Сейчас у нас все увлечены автофикшном, эго-документами. Они все довольно печальные, их авторы очень любят рассказывать о детской или юношеской травме, героически ее преодолевать. Изначально это было интересно, сейчас это всем уже надоело. Всем захотелось страшных сказок», – считает Конаков.

Довольно провокационная формулировка стала только поводом к большому разговору. По словам писателя, когда в 2022 году он услышал, что «во всем виноваты Достоевский, Толстой или Пушкин», он решил провести мысленный эксперимент и попытаться понять, что будет, если их действительно отменить. Выводы из эксперимента автор сделал следующий: лучше не станет, ведь из любой, даже самой прекрасной идеи, если использовать ее тенденциозно, читай бездумно, ничего хорошего не получится.

Это не первая книга Конакова. Он является автором трех исследовательских работ и еще одной художественной книги под названием «Дневник погоды (дисторшны)». Последней он дал герметичную характеристику – «пропаганда традиционных ценностей среди крестьян».

Писательством Конаков занимается в свободное от основной работы время. Он гидроинженер, и для участия в фестивале писателю пришлось приехать в Казань с работы на Саратовской ГЭС, где в эти дни он участвовал в установке новой гидротурбины.

Получение «Звездного билета», по-видимому, для Конакова неожиданностью, ведь в Казань он ехал прежде всего на сам фестиваль. Об этом он сказал в своей речи, когда ему были вручены статуэтка и значок премии.

«Впервые я побывал здесь в 2009 году и с тех пор принадлежу к огромному сообществу людей, навсегда влюбленных в Казань. Так совпало, что завтра 24 сентября – день моего рождения. На день рождения мне иногда дарят билеты в театр или билеты в оперу. В этот раз получилось гораздо интереснее. Организаторы прислали мне железнодорожный билет Санкт-Петербург – Казань. Уже такого подарка вполне достаточно для счастья, но получить в придачу еще и „Звездный билет“ – это фантастика. Если честно, я до сих пор подозреваю, что все это происходит во сне. Поэтому сейчас я сойду со сцены, сяду в кресло и на всякий случай крепко-крепко себя ущипну», – сказал Конаков.

Такой же неожиданностью «Звездный билет» стал и для поэта Рузаля Мухаметшина, который получил приз в номинации «Поэзия».

«Для меня лично это было очень удивительно и неожиданно, что я оказался в числе лауреатов премии», – сказал поэт в беседе с журналистами.

На «Аксенов-фесте» Мухаметшин проведет творческую встречу, которая будет посвящена его творческим поискам в области драматургии.

«Знаете, у меня было немного отстраненное отношение ко всему этому делу. Потому что сам я пишу на татарском языке и больше кручусь в среде татарской культуры и культурных деятелей. Вроде бы, казалось, что это не совсем мое. Но тем не менее очень часто я участвовал в фестивале, читал стихи, посещал лекции, и с этого года я, конечно, буду любить „Аксенов-фест“ намного сильнее», – сказал журналистам поэт.

Вручить поэту премию попечительский совет решил единогласно. В своей речи на церемонии вручения призов Мухаметшин поблагодарил организаторов «Аксенов-феста», мэрию Казани и, отдельно, мать Василия Аксенова Евгению Гинзбург.

«Отдельное личное спасибо Евгении Соломоновне Гинзбург, матери писателя, за ее потрясающий роман „Крутой маршрут“ и трепетное отношение в нем к татарской культуре и к татарскому языку», – пояснил он.

В этом году фестиваль проходит в 19-й раз, а организаторы связывают программу нынешнего года с подготовкой к 20-летию фестиваля. После вручения премии гостям показали видеоретроспективу предыдущих фестивалей. Хедлайнером концерта открытия стала певица Этери Бериашвили.