Тыгин: Паспорта готовности воспринимаются как элемент красивой статистики

Александр Тыгин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду часто воспринимаются ответственными лицами как элемент красивой статистики. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

В презентационных материалах спикера сегодня чаще всего мелькала следующая фраза: «Паспорт готов, дом – нет». Речь шла о ряде многоквартирных домов в различных районах республики, где, несмотря на наличие паспортов готовности, невооруженным глазом легко увидеть серьезные проблемы.

«Паспорта воспринимаются нашими коллегами как необходимость красивой статистики», – констатировал Тыгин.

Представленные примеры позволяли увидеть ненадлежащее состояние кровель, фасадов, внутренних сетей и даже фундаментов домов. Однако, несмотря на это, паспорта готовности все эти дома получили.

«Обращаюсь к жильцам: если у вас есть сомнения, а паспорт размещен, то зайдите в ГИС ЖКХ. Безусловно, сразу нужно бить во все колокола, потому что начиная с 8-9 октября мы уже перейдем в режим отопительного сезона», – подчеркнул Тыгин.