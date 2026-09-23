«По тропе Эконаследия»: Проект из Татарстана участвует в экоконкурсе

Стартовало онлайн-голосование за «Народный проект» среди экологических проектов региональных школьных команд IV Всероссийского детского экологического форума. Каждый житель России может поддержать команду, чей проект кажется самым важным и перспективным. Об этом сообщает организатор – Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС».

Республику Татарстан представляет команда «Эконаследие» ЦДТ «Танкодром» (Казань) с проектом «По тропе Эконаследия: цифровая экосистема экологических игр для школьников» в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии». В составе команды – 27 учащихся 7–11 классов из школ столицы республики.

Проект объединяет 9 игр разных жанров: от браузерных головоломок до 3D-симуляторов с открытым миром. Образовательная механика построена на модели трёх сфер устойчивого развития (экология, экономика, общество): каждое действие игрока влияет на все три показателя. Особенность проекта – механика «реального вклада»: накопленные в играх ЭкоКоины конвертируются в практические действия – посадку деревьев, участие в природоохранных акциях.

В 2025 году команда «Эконаследие» уже побеждала в Детском экологическом форуме в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха».

Проголосовать можно с 21 по 28 сентября 2026 года включительно на сайте форума. Победителя объявят 30 сентября на торжественной церемонии награждения в Магнитогорске.

В очном этапе IV Детского экологического форума, который пройдет 29–30 сентября в Магнитогорске, примут участие школьные команды из 51 региона России.