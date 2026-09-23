Доходы бюджета РТ хотят увеличить на 32 млрд рублей, расходы – на 21 млрд рублей

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Доходы бюджета Татарстана на этот год предложено увеличить на 32,5 млрд рублей, расходы – на 21,6 млрд рублей. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон «О бюджете РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», находится на предварительном рассмотрении в Госсовете республики.

«С учетом исполнения бюджета за восемь месяцев налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 30,6 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций плановое значение предлагается увеличить на 25 млрд рублей. Объем неналоговых доходов предлагается увеличить на 3,6 млрд рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предлагается увеличить раздел «Безвозмездные поступления» за счет поступлений из федерального бюджета и других источников в размере 1,8 млрд рублей.

Расходная часть бюджета увеличивается за счет затрат на проведение социальных, научных, культурных и спортивных мероприятий, на меры соцподдержки; обновление коммунальной техники; субсидии и единовременные выплаты, внедрение технологий искусственного интеллекта в экономику, а также на капремонт и строительство объектов социально-культурной сферы, реализацию программы дорожных работ.

В результате доходы бюджета РТ на 2026 год составят 633,4 млрд рублей, расходы – 653,4 млрд рублей, дефицит – 19,9 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ на 2027 год запланированы в сумме 578,7 млрд рублей, расходы – 595,6 млрд рублей, дефицит – 16,9 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ на 2028 год прогнозируются в объеме 620,8 млрд рублей, расходы – 639,5 млрд рублей, дефицит – 18,7 млрд рублей.