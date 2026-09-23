Доходы бюджета Челнов составят 26,7 млрд, расходы – 27 млрд рублей

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Горсовет Набережных Челнов скорректировал бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы казны составят 26,7 млрд рублей, расходы – 27 млрд рублей. Дефицит в размере 342,2 млн рублей планируется покрыть за счет остатков средств на начало года.

В обновленный бюджет дополнительно включили иные межбюджетные трансферты из республиканской казны на общую сумму 1,5 млрд рублей. Из них 500 млн рублей направят на модернизацию трамвайных вагонов – замену кузова и капитально-восстановительный ремонт подвижных тележек. Еще 990,5 млн рублей предусмотрено на строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства.

Также в бюджете предусмотрено предоставление субсидий из городской казны на эти цели. Об изменениях на заседании депутатов сообщила начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что дополнительные средства поступили из республиканского бюджета.

«Изменяем параметры бюджета с учетом дополнительных ресурсов, которые поступили из республиканского бюджета. Вы знаете принятое решение по обновлению трамвайного парка Набережных Челнов. Первую часть, связанную с приобретением автобусов большой вместимости, мы с вами решили, 215 автобусов сегодня работают на городских маршрутах», – сказал он.

Изначально утвержденный бюджет Набережных Челнов на 2026 год составлял 22,3 млрд рублей. В течение года в него несколько раз вносили изменения.