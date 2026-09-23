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Происшествия 23 сентября 2026 14:32

Прокуратура вернула жителю РТ удержанные Минсельхозом 700 тыс. на постройку дома

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Татарстанец с помощью прокуратуры добился выплаты денег на постройку дома, удержанные Минсельхозом РТ.

Как сообщает прокуратура РТ, житель Нижнекамска участвовал в республиканской программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и ему была назначена выплата более 1 млн рублей для строительства своего дома в деревне Нариман Нижнекамского района. Тем не менее, мужчине выплатили лишь 349 тысяч, еще 698 тыс. рублей он не получил.

После неоднократных и безуспешных попыток добиться выплаты оставшихся денег мужчина обратился в прокуратуру. Был подан иск в суд, после чего с Минсельхоза РТ была взыскана вся оставшаяся сумма.

#прокуратура рт #минсельхоз РТ
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