Прокуратура вернула жителю РТ удержанные Минсельхозом 700 тыс. на постройку дома

Татарстанец с помощью прокуратуры добился выплаты денег на постройку дома, удержанные Минсельхозом РТ.

Как сообщает прокуратура РТ, житель Нижнекамска участвовал в республиканской программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и ему была назначена выплата более 1 млн рублей для строительства своего дома в деревне Нариман Нижнекамского района. Тем не менее, мужчине выплатили лишь 349 тысяч, еще 698 тыс. рублей он не получил.

После неоднократных и безуспешных попыток добиться выплаты оставшихся денег мужчина обратился в прокуратуру. Был подан иск в суд, после чего с Минсельхоза РТ была взыскана вся оставшаяся сумма.