На КАМАЗе впервые пройдет осенний межрегиональный трудовой проект студотрядов

С начала октября в Набережных Челнах запускается Межрегиональный студенческий производственный трудовой проект «КАМАЗ». На предприятие приедут 300 участников Российских студенческих отрядов со всей страны, сообщают организаторы.

«Привлечение молодежи на промышленные предприятия – это ключевая задача производственного направления Российских студенческих отрядов. В этом году в Татарстане в производственном направлении трудоустроено свыше 3,8 тысячи студентов, и 92% из них работают именно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. КАМАЗ – один из передовых работодателей для студотрядов: здесь созданы все условия для того, чтобы молодые люди не просто получили первый трудовой опыт, но и закрепились на производстве. Работа наших отрядов всегда получает высокую оценку руководства предприятия и Союза машиностроителей России», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Согласно сообщению, за время сотрудничества на автогиганте пять раз были организованы трудовые проекты – они проходили в летние и зимние каникулы. Впервые межрегиональный сводный отряд будет работать в межсезонье: для этого студентам сдвинули сроки производственной практики, поэтому работу на заводе они совмещают с учебой – это не пропуск занятий, а часть образовательного процесса. Участники проекта будут задействованы на сборке узлов и агрегатов, монтаже и установке оборудования, диагностике и обслуживании техники, а также на других производственных участках.

Благодаря работе Зонального штаба студенческих отрядов ПАО «КАМАЗ», действующего с 2024 года, трудоустройство на предприятии ведется в круглогодичном формате. За это время на автогиганте получили трудовой опыт свыше 6 700 человек. Круглогодичная занятость позволяет студентам не только подработать в летний период, но и совмещать трудовую деятельность с учебой, а предприятию – формировать кадровый резерв из числа мотивированных и уже знакомых с производством молодых специалистов.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».