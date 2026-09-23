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Происшествия 23 сентября 2026 17:19

Житель Крыма получил срок за передачу Украине радиопереговоров госорганов РФ

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Житель Крыма получил 16 лет и 3 месяца строгого режима за передачу радиопереговоров госорганов РФ Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

«Были получены многочисленные записи радиопереговоров, содержащие сведения, представляющие интерес для украинской спецслужбы. Полученная информация могла быть использована против безопасности РФ», – рассказали в пресс-службе.

Мужчину судили по делу о госизмене. Ему также назначили ограничение свободы после отбывания наказания на 2 года и штраф 540 тысяч рублей.

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