Татарстанцев предупредили о мошенниках, сообщающих о наличии долгов по ЖКУ

В Минцифры РТ предупредили о мошенниках, присылающих сообщения о якобы имеющихся долгах по ЖКУ.

«В преддверии отопительного сезона злоумышленники начали рассылать гражданам поддельные сообщения о долгах за коммунальные услуги. В таких уведомлениях они требуют оплатить несуществующую задолженность и добавляют фишинговые ссылки», – рассказали в ведомстве.

При переходе по указанному адресу сбережения переводятся на счет мошенников.

Жителям РТ рекомендуют не переходить по ссылкам, поставить в МАКСе «Безопасный режим» для блокировки звонков от неизвестных пользователей, а также не делать поспешных решений и проверять информацию в управляющей компании.

