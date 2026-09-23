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Общество 23 сентября 2026 16:37

Татарстанцев предупредили о мошенниках, сообщающих о наличии долгов по ЖКУ

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В Минцифры РТ предупредили о мошенниках, присылающих сообщения о якобы имеющихся долгах по ЖКУ.

«В преддверии отопительного сезона злоумышленники начали рассылать гражданам поддельные сообщения о долгах за коммунальные услуги. В таких уведомлениях они требуют оплатить несуществующую задолженность и добавляют фишинговые ссылки», – рассказали в ведомстве.

При переходе по указанному адресу сбережения переводятся на счет мошенников.

Жителям РТ рекомендуют не переходить по ссылкам, поставить в МАКСе «Безопасный режим» для блокировки звонков от неизвестных пользователей, а также не делать поспешных решений и проверять информацию в управляющей компании.

#мошенники #минцифры рт #счет за жку
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