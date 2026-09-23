В Татарстане намерены в 2027-м повысить стоимость патента для трудовых мигрантов

Стоимость патента для иностранных работников в Татарстане планируют повысить в 2027 году. Так, ежемесячная стоимость патента для иностранцев, работающих в организациях или ИП, может составить 9446 рублей 81 копейку, у физических лиц– 13 382 рубля 98 копеек. Соответствующий законопроект сейчас находится на предварительном рассмотрении в Госсовете РТ.

«Законопроект предусматривает установление на 2027 год единого коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Татарстане, в размере 2,77 к фиксированным авансовым платежам по налогу на доходы физлиц иностранных граждан, осуществляющих на территории республики трудовую деятельность как у физических, так и юридических лиц», – говорится в пояснительной записке к документу.

В этом году единый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Татарстане, составляет 2,55.

Коэффициент определяется на соотношении 13% налога на доходы физлиц от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранцев на 2027 год – более 72,6 тыс. рублей. Учитывается также размер фиксированного авансового платежа по налогу с учетом прогноза коэффициента-дефлятора – 2,842.

«Предлагаемый законопроектом региональный коэффициент обеспечит поступление налогов от иностранных работников, будет способствовать пресечению теневых выплат – за счет предоставления юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям возможности легального привлечения мигрантов к трудовой деятельности», – отмечается в пояснительной записке.

Согласно федеральному законодательству, субъекты РФ имеют право ежегодно устанавливать региональный коэффициент по налогу на доходы физлиц иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, в повышенном размере.