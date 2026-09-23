Решетников: Почта России перевела в Татарстан более 1000 сотрудников IT-компании

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Почта России» перевела более тысячи сотрудников своей IT-компании в Татарстан. Об этом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства, прошедшем по видеосвязи, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«В плане перевести еще две тысячи сотрудников», – уточнил докладчик, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Всего, по словам Решетникова, Минэкономразвития РФ определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Это Российские железные дороги, «Аэрофлот», «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть».

В структуру этих холдингов входят в общей сложности 250 зарегистрированных в Москве компаний, где трудятся 270 тыс. сотрудников.