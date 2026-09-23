Названы имена обладателей премии «Звездный билет» 2026 года

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Лауреатами премии «Звездный билет» стали писатель и инженер Алексей Конаков и поэт Рузаль Мухаметшин. Торжественная церемония прошла в Казанской ратуше.

Алексей Конаков получил «Звездный билет» в номинации «Проза». Большинством голосов жюри решило отметить писателя за его литературное творчество. Конаков – автор книг и публикаций в литературных журналах, финалист премий Беллы Ахмадулиной и «Дебют», лауреат премий Андрея Белого, «Неистовый Виссарион» и «Новые горизонты». В центре творчества писателя находятся в том числе вопросы будущего литературы и языка: эта тема раскрывается, в частности, в романе «Табия 32», который автор определяет как «фантастическую оперу» и «роман-предостережение».

В номинации «Поэзия» премию «Звездный билет – 2026» единогласно получил Рузаль Мухаметшин. Поэт родился в деревне Татарская Тулба Кукморского района Татарстана, окончил факультет татарской филологии Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета, живет и работает в Казани. Он автор двух поэтических сборников, публикуется в журналах, занимается эссеистикой и драматургией, а также является лауреатом премии имени Мусы Джалиля.

«Наш новый лауреат „Звездного билета“ Алексей Конаков сказал, что культура объединяет в сообщество. Благодаря нашему знакомству с Василем Павловичем [Аксеновым] и его желанию провести юбилей в Казани зародилось сообщество почитателей его таланта. Как меня и всех нас просил Василий Павлович – находите новые таланты, находите добрые слова, находите возможность отмечать их, чтобы они понимали, что их творчество обязательно должно быть замечено», – отметил в поздравительной речи мэр Казани Ильсур Метшин.

В следующем году фестиваль «Аксенов-фест», одним из эпизодов которого является присуждение премии «Звездный билет», пройдет в юбилейный, двадцатый раз.