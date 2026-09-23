В Альметьевске врачи удалили трехсантиметровый камень из почки с помощью лазера

Альметьевские врачи удалили трехсантиметровый камень в почке пациента с помощью лазера. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В Альметьевскую центральную районную больницу обратился пациент с сильными болями. Обследование показало: в почке сформировался плотный камень. Он находился в неестественном положении и перекрывал отток мочи.

Для удаления камня врачи применили современный лазер. Операцию выполнили через небольшой прокол в пояснице. Вмешательство прошло успешно, без осложнений. Специалисты больницы отмечают, что с появлением новой техники урологи практически перестали проводить полостные операции – почти все вмешательства выполняются малоинвазивно.