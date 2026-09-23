«Тест покажет тревожные звоночки»: казанцы проверились на болезнь Альцгеймера

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане завершается всероссийская акция по проверке когнитивного здоровья, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера. Площадкой в последний день проведения стал культурный центр «Сайдаш» на улице Ершова.

Акция проходила в республике впервые. Мероприятие организовано Татарстанским региональным отделением Российского Красного Креста совместно с проектом «Деменция.net» при поддержке Общественной палаты РТ и Исполкома Казани.

В течение трех дней, с 21 по 23 сентября, в Казани можно было бесплатно проверить когнитивное здоровье. Экспресс-тестирование мог пройти любой желающий. Оно занимает не более 10 минут и доступно всем желающим.

«Всероссийская акция проходит с 19 сентября по 3 октября. Татарстан принял активное участие в ней. Когнитивное здоровье напрямую влияет на качество жизни – от того, насколько человек внимателен, насколько способен решать простые вопросы, зависит насколько долго и качественно он будет жить. Чем раньше выявятся тревожные звоночки с помощью простого теста, тем раньше можно начать профилактику», – отметила начальник управления социальной политики Исполкома Казани Ирина Смирнова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Проходящим тестирование нужно было назвать свое полное имя и сегодняшнюю дату. Также им предлагали решить несложные математические задачи, нарисовать фигуры и циферблат. Максимальный балл за тест – 22.

«Людей волнует, что они не набирают максимальный балл. Мы сразу говорим, что мы учитываем и ответы на вопросы, и детали рисунков. Оценивается ведь не только работа головы, но и тактильные функции. Многие выходили после тестирования с пониманием, что нужно заняться когнитивным здоровьем», – отметила проектный менеджер Татарстанского регионального отделения Российского Красного Креста Валентина Чернявская.

За первые два дня акции тестирование прошли более 40 казанцев в возрасте 60-90 лет. По словам волонтеров, в основном приходят женщины, но есть и семейные пары.

«Сначала люди восприняли проект несколько напряженно. Услышать свои баллы – это интересно, но и тревожно. Те, кто сдают тест, понимают, насколько это важно. Прежде всего для самого себя. Проект очень значим. Здоровье пожилых людей – это здоровье нации», – подчеркнула председатель городского совета ветеранов Валентина Новикова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Вылечить болезнь Альцгеймера нельзя, ее можно только замедлить. Сделать это можно с помощью занятий спортом, тренировки мозга с помощью тестов и головоломок, игры на музыкальных инструментах. У человека должен быть качественный сон и питание», – отметила Ирина Смирнова.

Она напомнила о проекте «Жизнелюб», который стартовал в 2016 году и также направлен на поддержание здоровья пожилых.

«На всех спортивных площадках, площадках домов культуры у нас предоставляются бесплатные секции по занятию спорту, домоводству, садоводству, компьютерной грамотности. Все это помогает нашим пенсионерам жить долго», – подытожила Смирнова.