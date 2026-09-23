В Татарстане стартовал пятый сезон проекта «В поисках углеродного следа»

Фото: пресс-служба "Татнефти"

В Татарстане стартовал пятый сезон образовательного проекта «В поисках углеродного следа». В нем примут участие 750 восьмиклассников и 75 педагогов из восьми районов республики. Школьники будут изучать влияние повседневных действий на углеродный след, проводить расчеты и самостоятельно делать выводы, пишет газета «Нефтяные вести».

«За пять лет проект «В поисках углеродного следа» стал гораздо больше, чем отдельное образовательное исследование. Вокруг него сформировалось сообщество детей и педагогов, которым действительно интересно разбираться в том, как устроен мир и как наши повседневные решения отражаются на окружающей среде. Для нас важно, что ребенок здесь не получает готовый ответ, он сам ищет его, считает», – отметил руководитель программы поддержки и развития образования «Одаренные дети» БФ «Татнефть» Дмитрий Несмин.

«В поисках углеродного следа» – это проект, который реализуют компания «Татнефть» и Всероссийский образовательный проект «Образ будущего». Во время исследования школьники учатся сравнивать разные варианты действий и оценивать их влияние на климат. Задания объединяют знания по математике, физике, химии, биологии, географии и информатике.

Основным инструментом проекта стал «исследовательский чемоданчик». В нем находятся письмо от персонажа, карточки с заданиями, рабочее поле, фишки и тематические предметы. Каждый набор рассчитан на 10 последовательных шагов и включает 20 расчетов углеродного следа. На игровом поле представлены 10 привычных действий, для каждого из которых предлагается два варианта.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

В пятом сезоне участникам предложили три темы: «Как создать сайт об экологии?», «Как приготовить десерт?» и «Как заняться конным спортом?». Школьники будут искать решения с меньшим углеродным следом на примерах использования интернета и нейросетей, приготовления еды, ухода за лошадьми и поездок на соревнования.

«Обучающее исследование – это уникальный методический комплекс, совмещающий художественные истории и точные расчеты. Чемоданчики формируют у детей новый взгляд на экологию с упором на логику и критическое мышление. Мне нравится, что нам удалось создать полноценный оригинальный продукт, и дети становятся его обладателями благодаря «Татнефти», – сообщила руководитель Всероссийского образовательного проекта «Образ будущего» Айгюль Шадрина.

Перед началом сезона педагоги сами прошли исследование, чтобы проверить механику и понятность материалов. Для них также провели методический семинар.

«Мне нравится, что здесь учащиеся не просто читают информацию или слушают лекцию, они могут «потрогать» чемоданчик, погрузиться в игровой мир с пользой для себя. После исследования мы обсуждаем полученные знания на уроках, делимся со всеми учениками этой информацией», – рассказала учитель физики бавлинской школы № 5 Диляра Романова.

Первыми к исследованию приступили школьники Альметьевского района. Участники на конкретных примерах изучили, как повседневные решения могут влиять на углеродный след.

«Я изучаю информатику. Было интересно разбираться, какие решения позволяют уменьшить углеродный след. И мне очень понравилось это обучающее исследование – я научился рассчитывать углеродный след самостоятельно», – сообщил ученик 8-го класса лицея № 2 Юрий Портнов.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Ученица 8-го класса школы «Адымнар» Ильвина Идиятулина исследовала тему приготовления десерта.

«Я выбирала продукты по рецепту, а не брала с запасом. Если их не использовать, они могут испортиться – и тогда углеродный след будет больше», – добавила школьница.

За пять лет разработали 30 типов таких чемоданчиков, а школьникам передали около 6,5 тыс. комплектов. Их можно использовать не только на занятиях, но и дома вместе с родителями или друзьями.

В этом сезоне к проекту также присоединятся школьники из Азнакаевского, Лениногорского, Черемшанского, Бугульминского, Сармановского, Бавлинского и Ютазинского районов.

Практически через два месяца, 12 ноября участники встретятся на школьной конференции в формате научного ток-шоу. Они представят свои расчеты и выводы. Победители смогут принять участие в разработке чемоданчиков следующего сезона. Впервые пройдет детский конкурс на создание формул вычисления углеродного следа для разных действий.

С 2022 года в проекте приняли участие около 7 тыс. школьников и более 500 учителей из 73 населенных пунктов Татарстана. Трансляции школьных конференций посмотрели более 18 тыс. человек по всей России.