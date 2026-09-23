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Происшествия 23 сентября 2026 14:59

Подростка из Казани задержали за квартирные кражи по указанию мошенников

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По указанию мошенников подросток из Казани украл деньги из двух квартир в Челнах.

Как сообщили в МВД по РТ, в сентябре мошенники убедили 20-летнего жителя Челнов спрятать в условленном месте ключи от квартир бабушки и родителей. Для этого парень приехал из Санкт-Петербурга, где учился, оставил ключи в тайниках и отправил фотографии мошенникам.

Получив фото, аферисты дали наводку 16-летнему школьнику из Казани, на которого вышли еще в августе. Подросток приехал в Челны, проник в квартиры, взломал сейфы, а затем украл 100 тыс. рублей и 1500 долларов США.

Полицейским потребовалось менее одного дня, чтобы раскрыть преступление. Когда подросток вернулся в Казань, его задержали. Возбуждено уголовное дело, школьнику грозит до 6 лет лишения свободы.

#МВД по РТ #квартирная кража #мошенники
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