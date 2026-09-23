«Татмедиа» продолжает прием работ на конкурс соцрекламы о здоровом образе жизни

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» продолжает прием заявок на конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни.

В 2026 году положение конкурса обновлено с учетом актуальных форматов цифрового контента и запросов аудитории. Обновленная структура включает новые номинации и перераспределенный призовой фонд. Конкурс проводится для повышения эффективности формирования культуры здорового образа жизни.

Заявки принимаются с 8 сентября по 31 октября 2026 года по адресу электронной почты konkurs_zozh@mail.ru. Телефон для справок: 8 (843) 570-31-12.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и/или пропаганды здорового образа жизни для размещения в социальных сетях» (1 место — 30 000 руб., 2 место — 20 000 руб., 3 место — 10 000 руб.);

«Лучшая серия мемов и/или графических изображений (картинок) антинаркотической направленности для социальных сетей» (1 место — 30 000 руб., 2 место — 20 000 руб., 3 место — 10 000 руб.);

«Лучший текст, стихотворение, песня о здоровом образе жизни» (1 место — 30 000 руб., 2 место — 20 000 руб., 3 место — 10 000 руб.);

специальная номинация «За вклад в продвижение здорового образа жизни» (1 место — 40 000 руб., 2 место — 25 000 руб., 3 место – 15 000 руб.).

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.