ЦБ: Мошенники втягивают детей в свои схемы, представляясь известными блогерами

Аферисты «обрабатывают» детей, представляясь известными блогерами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров», – рассказали в регуляторе.

Путем манипулирования ребенком внезапными выгодами или психологическим давлением, например, угрожая причинить вред членам семьи, аферисты получают доступ не только к счету ребенка, но и его родителей, предупредили в ЦБ.