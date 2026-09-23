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Общество 23 сентября 2026 19:50

ЦБ: Мошенники втягивают детей в свои схемы, представляясь известными блогерами

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Аферисты «обрабатывают» детей, представляясь известными блогерами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров», – рассказали в регуляторе.

Путем манипулирования ребенком внезапными выгодами или психологическим давлением, например, угрожая причинить вред членам семьи, аферисты получают доступ не только к счету ребенка, но и его родителей, предупредили в ЦБ.

#центробанк РФ #мошенники
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