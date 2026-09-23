Официальный представитель МИД России Мария Захарова в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv рассказала, что за всю жизнь ни разу не покупала себе сумку Chanel. По словам дипломата, возможность приобретать дорогие аксессуары появилась у нее примерно 15 лет назад, однако одна поездка в Париж заставила ее иначе взглянуть на подобные покупки.

Захарова вспомнила поездку во Францию после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». По ее словам, тогда она увидела в парижском магазине очередь японских покупателей, которые были готовы потратить несколько тысяч евро или долларов на сумки.

Представитель МИД России признала лицемерность этой ситуации: когда весь мир, включая граждан России, отправлял деньги на поддержку пострадавших японцев, в магазине стояли граждане Японии и пытались пробиться в очередь, чтобы отдать 5–7 тысяч евро или долларов за сумку. Она подумала, что точно не хочет быть в этой очереди, и не собиралась в нее вставать, решив найти себе что-нибудь другое – за чем-нибудь хорошим, за чем-нибудь правильным.

Дипломат также высказалась о западных брендах, которые после начала санкционного давления ограничили работу с российскими клиентами. В числе таких компаний она упомянула Chanel и Boss.

Отдельно Захарова вспомнила историю Chanel и заявила, что общество не должно забывать о спорных страницах истории известных брендов. Эти оценки она привела как аргумент в пользу того, чтобы не воспринимать зарубежные марки как безусловный символ статуса.

Сама Захарова утверждает, что сейчас выбирает сумки прежде всего по практичности. В них должны помещаться документы, телефон, зарядки и другие вещи, необходимые ей во время перелетов и рабочих поездок.