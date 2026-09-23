Сотни обманутых и в России, и за границей: в Казани накрыли очередной колл-центр

Приволжский суд Казани начал рассматривать уголовное дело преступной группы мошенников, которые по телефону обманывали жителей страны. Подробности репортажа «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Представлялись сотрудниками МВД и ФСБ»

Приволжский районный суд Казани начал рассматривать уголовное дело участников и организаторов мошеннического колл-центра. На скамье подсудимых девять человек: Тимур Андреев, Андрей Головатенко, Анастасия Иванова, Денис Климовский, Владислав Козлов, Евгений Никулин, Владислав Ровда, Игорь Сиваков и Владимир Литвинов. Всех обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никулина, Андреева и Козлова еще и в организации преступного сообщества, остальных – в участии в нем.

На заседании присутствовала только тройка организаторов. Владислав Козлов пришел сам, а вот Андреева и Никулина доставил конвой, они сейчас находятся под стражей. Остальные же участвуют по видеосвязи из Краснодара.

«Не позднее сентября 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, неустановленное следствием лицо решило обманывать и красть деньги у граждан России через телефонные звонки, в том числе у пенсионеров. Тогда он решил создать колл-центр из иностранцев и граждан РФ», – рассказала старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина.

Иностранцы в основном занимались звонками и обманом. Они использовали известные схемы, представлялись сотрудниками МВД и ФСБ, работниками сотовых компаний, банков и других структур. После этого в разговорах звучал «безопасный счет» и жертвы переводили им свои деньги.

Пособники мошенников из числа граждан России были собраны в отдельные группы. По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года неизвестный организатор привлек Козлова как руководителя дропперов. Андреев и Никулин возглавили группу с условным названием «кураторы». Они должны были выполнять поручения организатора и вербовать новых участников различных подразделений, а после – контролировать их. Стоит отметить, что в период работы Никулин находился в исправительной колонии в Краснодаре.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Четыре подразделения: операторы, кураторы, дроповоды и арбитражники

Согласно материалам дела, колл-центр состоял из четырех подразделений. Первое подразделение – операторы. Они занимались покупкой сим-карт и другого оборудования для подмены номеров, а также звонили жертвам, заставляли их брать кредиты и выманивали их деньги. Для связи с другими отделами они использовали известные мессенджеры

Второе подразделение – кураторы. Евгений Никулин, Тимур Андреев и другие неустановленные лица были их руководителями, другие неизвестные – участниками. Они занимались вербовкой и подбором персонала для всех подразделений, координировали и контролировали их работу.

«Они искали большое количество карт различных банков, оформленных, как на осведомленных о преступлении лиц, так и не осведомленных. В их распоряжении также были электронные кошельки, счета иностранных банков и криптовалютных бирж», – добавила государственный обвинитель.

Кураторы полностью организовывали учет, хранение и передачу похищенных денег главному организатору, в том числе через криптовалюту.

Третье подразделение – дроповоды, одним из руководителей которого был Козлов с неизвестными. В его подчинении были Литвинов, Климовский, Сиваков, Ровда, Иванова, Гловатенко и другие неизвестные участники. Они в свою очередь также искали дропперов – людей, у которых можно было бы купить банковские карты, чтобы перегонять через них украденные деньги.

Последнее подразделение – это арбитражники. Преступников из этого отдела установить пока не удалось, они занимались в основном обналичиванием денег и криптобиржами. Потом передавали информацию о счетах кураторам, а те – дроповодам.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«По слитым базам банков обзванивали потенциальных жертв»

Организатор занимался общим руководством и разделением труда по отделам. Также он распределял украденное. Всем участникам колл-центра он платил проценты от общей суммы похищенного.

«Для единого эффективного руководства, систематизации, контроля и анализа организатор создал и внедрил специальный программный сервис для сбора данных о потенциальных жертвах преступлений, аналог прикладного программного обеспечения для организаций, которые работают с клиентами, электронную базу–систему управления взаимоотношениями с клиентами», – добавила Анна Буканина.

Участников колл-центра постоянно обучали приемам использования специальных техник общения, помогающих расположить к себе людей и вызывать у них доверие.

«В результате активного обучения сообщники усовершенствовали свои знания, умения и навыки обмана людей. При этом, каждый член преступного сообщества осознавал себя частью одной большой команды, что способствовало продуктивной работе неформальной организации и повышало результативность работы для получения преступного дохода», – рассказала гособвинитель.

Мошенники крали деньги у жителей Москвы, Красноярска, Хабаровска, Ижевска, Тюмени, Белгородской области, Ставропольского края, Татарстана и Чувашии. Но самое интересное, что среди пострадавших есть и жители Украины, и Грузии.

По версии следствия, операторы колл-центра в период с 19 января по 18 октября 2023 года, будучи за пределами РФ, по слитым электронным базам клиентов различных банков обзванивали потенциальных жертв. Им удалось обмануть как минимум девять человек – они и проходят пострадавшими по этому делу. Число реальных жертв может исчисляться десятками и сотнями, но их пока не удалось установить.

Например, в январе 2023 года миллиона рублей лишилась жительница Москвы. С конца января по февраль того же года этой группе мошенников передал 8,5 млн рублей житель города Георгиевска в Ставропольском крае. Всего мошеннический колл-центр заработал с них около 30 млн рублей.

Суд не успел спросить, признают ли подсудимые свою вину. С этого вопроса планируется начать следующий процесс.