Татарстан лидирует в ПФО по числу отелей, куда можно заселиться через МАКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается внедрение механизма цифрового заселения в гостиницы через национальный мессенджер МАКС. Республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по количеству отелей, где появилась такая опция. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в Правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2025 года №1912. Согласно новым требованиям, коллективные средства размещения с номерным фондом от 50 номеров обязаны предоставлять гостям возможность цифрового заселения, в том числе с использованием национального мессенджера МАКС. Для отелей с фондом не более 50 номеров эта обязанность наступит на два года позже – 1 сентября 2028-го.

Цифровое заселение через МАКС позволяет туристам размещаться в гостиницах, санаториях и на базах отдыха без бумажных документов – паспорта или водительского удостоверения. Для этого гостю необходимо создать Цифровой ID в мессенджере МАКС, добавить документы и подтвердить данные через портал госуслуг.

На стойке регистрации достаточно открыть раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и нажать «Предъявить». Администратор сканирует код, и данные из государственной базы мгновенно подгружаются в систему отеля. Затем гость подтверждает личность, и на экране появляется динамический QR-код с фотографией, который сотрудник сканирует через «Госкан». Вся процедура занимает не более минуты.

Возможность цифрового заселения предусмотрена и для детей в сопровождении родителей: родители могут предъявить цифровой документ ребенка и верифицировать его через свой Цифровой ID. Внедрение технологии не требует серьезной перестройки рабочих процессов. Обучение персонала занимает минимальное время, подчеркнули в ведомстве.

По оценке госкомитета, выгоды для гостиниц очевидны: ускоряется работа ресепшена, данные автоматически попадают в учетную систему, исключаются опечатки, сведения для государственных органов формируются автоматически. Кроме того, с 1 сентября в системе Росаккредитации «Гостеприимство» отели могут отметить наличие сервиса заселения по биометрии через МАКС. Отметка отображается в карточке объекта и автоматически направляется агрегаторам – туристы увидят значок и смогут выбрать через фильтр отель с быстрым заселением.

Туристы же экономят время, не носят с собой паспорт, могут заселиться всей семьей с одним Цифровым ID, получая больше комфорта в путешествии.

Республика Татарстан – один из лидеров в России по внедрению цифрового заселения через МАКС. В Приволжье РТ занимает безусловное первое место. На сегодняшний день возможность цифрового заселения имеется у 160 гостиниц, из них 127 – средства размещения с номерным фондом 50+ в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Елабужском, Спасском, Лаишевском, Зеленодольском и других районах. С момента запуска механизма произведено около тысячи цифровых заселений.

Госкомитет РТ по туризму оказывает методическую и практическую помощь отельерам на всех этапах подключения. Команда МАКС снабдила республику промоматериалами для распространения в гостиничных предприятиях. Совместно с Ассамблеей туристских волонтеров Республики Татарстан ведется информирование туристов непосредственно в коллективных средствах размещения: волонтеры рассказывают о сервисе и помогают заселяться.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что «Татарстан на деле доказал, что бизнес готов к цифровой трансформации. Уверен, что этот пример вдохновит и другие регионы активнее включаться в процесс».

Цифровое заселение через МАХ становится современным стандартом гостиничной отрасли, делая путешествия по России быстрее, удобнее и комфортнее. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на цифровизацию отрасли и повышение комфорта путешественников по всей стране.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.