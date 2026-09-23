В Татарстане увеличили размер денежной выплаты многодетным семьям взамен участка

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В Татарстане выплаты многодетным семьям, которые решат выбрать получение денег вместо бесплатного предоставления в собственность земельного участка, увеличены с 200 000 до 234 321 рубля. Соответствующее постановление №1067 принято Кабинетом министров республики, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Кроме того, документом вводится механизм ежегодной индексации этой суммы. Перерасчет будет производиться один раз в год с 1 февраля на коэффициент, который определяет Правительство РФ в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Размер денежной выплаты будет определяться с учетом коэффициента, действующего на день принятия Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана решения о предоставлении денежной выплаты конкретной семье.

По состоянию на 16 сентября 2026 года в Татарстане 72 610 заявителей из числа семей, имеющих трех и более детей, включены в списки на получение земельных участков, 63 246 земельных участков поставлено на кадастровый учет и 57 875 земельных участков предоставлено в общую долевую собственность. Денежная выплата является альтернативой предоставлению земли и реализуется в заявительном порядке.

Программа, по которой многодетные семьи могут получить земельный участок, реализуется в республике с конца 2012 года. Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, которые живут в своем муниципалитете не меньше пяти лет и нуждаются в улучшении жилищных условий (на каждого приходится от 12 до 18 кв. метров жилья). Также заявление можно подать, если одному из детей нет 23 лет и он учится очно.

Закон, позволяющий многодетной семье получить денежную выплату вместо земельного участка, был принят в октябре 2025 года. По данным на 1 апреля 2026-го, в Татарстане 277 многодетных семей выбрали денежную компенсацию взамен земельного участка.