Рубио: США пригласили Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами

Администрация Соединенных Штатов направила Президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида). Об этом сообщил после завершения встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы пригласили президента Путина. <...> Мы надеемся, что он примет приглашение», – заявил на пресс-конференции по итогам переговоров руководитель Госдепартамента (цитата по ТАСС).

Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беседа продлилась чуть дольше 50 минут.

Накануне Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским допустил, что вскоре может провести новую встречу со своим российским коллегой. Вместе с тем он не стал привязывать это возможное событие к саммиту в Майами.

«Я не знаю. У нас уже была встреча на Аляске, и я думаю, что будет еще одна. Я не могу сказать ничего про Майами», – сказал тогда американский лидер.

Саммит G20 пройдет в городе Дорале, расположенном в окрестностях Майами, 14 и 15 декабря. Прежде МИД РФ сообщал, что Россия получила предложение принять участие в этом мероприятии на высшем уровне. При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков утверждал, что вопрос поездки Владимира Путина на саммит еще не обсуждался.

В последний раз президенты России и Соединенных Штатов встречались 15 августа прошлого, 2025 года в Анкоридже на Аляске. Переговоры в основном были посвящены путям урегулирования украинского конфликта.