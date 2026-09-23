Захарова усомнилась в достоверности слов Моргенштерна* о возвращении в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в достоверности слов певца Моргенштерна* об условиях его возвращения в Россию, поскольку артист в одном из интервью признавался, что мог говорить неправду. Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv.

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю** (признан в РФ иностранным агентом) Моргенштерн рассказывал, что ему якобы предлагали миллион долларов за беспрепятственное возвращение в Россию. При этом певец заявлял, что готов вернуться только в том случае, если ему не придется извиняться и поддерживать курс российского государства.

По словам представителя МИД, Моргенштерн в разные периоды мог делать противоречивые заявления, а затем сам признавать, что в каких-то случаях говорил неправду. Поэтому, отметила Захарова, нет смысла пытаться анализировать подобные заявления и искать в них достоверную информацию.

Захарова назвала бесполезным занятием разбор того, что говорят люди, которые сами себя выводят на чистую воду. По ее словам, если человек сказал, что он врал и недоговаривал, эти слова бесполезно анализировать.

* признан в РФ иностранным агентом

** иноагент Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга