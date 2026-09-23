Подготовка к холодам: как Татарстан подошел к отопительному сезону

Татарстан завершает подготовку коммунальной инфраструктуры к зимнему сезону: все социальные объекты и почти все многоквартирные дома уже получили паспорта готовности. Параллельно идет обновление сетей, на которые только в этом году направили свыше 12,5 млрд рублей. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Подготовка коммунальной инфраструктуры Татарстана к зимнему сезону вышла на финальную стадию

Фото: слайд презентации

Резервный фонд на 160 млн рублей

Подготовка коммунальной инфраструктуры Татарстана к зимнему сезону вышла на финальную стадию, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сегодня на брифинге в Кабмине РТ. По его словам, все объекты социальной сферы полностью готовы к холодам, а из более чем 18 тыс. многоквартирных домов паспорт готовности к отопительному сезону пока не получили лишь пять.

«На сегодняшний день решение о начале отопительного периода принято в 21 муниципалитете Татарстана», – добавил Айзатуллин.

Марат Айзатуллин: «На сегодняшний день решение о начале отопительного периода принято в 21 муниципалитете Татарстана» Фото: prav.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что в республике формирован резервный фонд на 160 млн рублей, включающий трубы, котлы и генераторы, для предотвращения возможных аварий. Кроме того, в республике есть 18 транспортабельных котельных, которые в случае необходимости будут оперативно доставлены в любой населенный пункт и подключены к теплосетям.

2,6 млрд на модернизацию объектов теплоснабжения Нижнекамска

Параллельно с подготовкой объектов и формированием резервов в Татарстане идет масштабное обновление сетей.

«Благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова наряду с федеральной программой действует республиканская с бюджетом 10 млрд рублей в год. Общий объем финансирования двух программ превышает 12,5 млрд рублей», – подчеркнул министр.

Так, по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» обновляется 17 объектов на сумму 2,5 млрд рублей. Из них 13 уже завершены, а на остальных доля выполнения составляет 97%. Всего по федеральной программе будет заменено 49 километров сетей.

А по республиканской программе предусмотрено обновление 116 объектов. На сегодняшний день работы завершены на 75 из них, а на остальных перешли в завершающую стадию. Всего по этой программе планируется заменить 238 километров сетей.

«Как и в прошлом году, отдельный крупный блок – это модернизация объектов теплоснабжения Нижнекамска: 43 мероприятия на сумму 2,6 млрд рублей», – добавил Айзатуллин.

Александр Тыгин: «Паспорта воспринимаются нашими коллегами как необходимость красивой статистики» Фото: prav.tatarstan.ru

«Паспорт готов, дом – нет»

В презентационных материалах начальника Государственной жилищной инспекции Татарстана – главного государственного жилищного инспектора республики Александра Тыгина сразу на нескольких слайдах мелькала фраза: «Паспорт готов, дом – нет». Речь шла о ряде многоквартирных домов в различных районах республики, где, несмотря на паспорта готовности дома, можно невооруженным взглядом увидеть серьезные проблемы.

«Паспорта воспринимаются нашими коллегами как необходимость красивой статистики», – заявил Тыгин.

Среди показанных примеров можно было увидеть плачевные ситуации с кровлями, фасадами, внутренними сетями и даже фундаментами домов. Однако, несмотря на это, паспорта готовности все эти дома получили.

«Обращаюсь к жильцам – если у вас есть сомнения, а паспорт размещен, то зайдите в ГИС ЖКХ. Безусловно, сразу нужно бить во все колокола, потому что начиная с 8-9 октября мы уже перейдем в режим отопительного сезона», – подчеркнул Тыгин.

В заключение он еще раз обратился непосредственно к жителям многоквартирных домов Татарстана с просьбой сообщать о всех возможных сомнениях.

«18 тыс. домов не может проверить ни одно министерство и ни одна инспекция. Поэтому без собственников нам никак. Ответственных собственников. Есть сомнения – обращайтесь во все соответствующие органы власти», – подчеркнул он.

«Заменили 3% сетей»

В совещании приняли участие и представители ресурсоснабжающих компаний Татарстана: «Татэнерго», «Казэнерго» и «Водоканала», которые подробнее рассказали о модернизации инфраструктуры в республике.

Раузил Хазиев отметил, что в этом году был проведен «беспрецедентный объем работ за последние годы» Фото: prav.tatarstan.ru

Так, генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев отметил, что в этом году был проведен «беспрецедентный объем работ за последние годы». В частности, были отремонтированы 22,8 километра сетей в Казани, 16 километров в Набережных Челнах, 2,8 километра в Заинске и сразу 56 километров в Нижнекамске.

«На текущий момент на тепловые сети потрачено 5,2 млрд рублей, из них 2,6 млрд – по программе модернизации. Если бы этой программы не было, мы меняли бы только около 1,5% сетей. Сейчас же заменили 3%», – подчеркнул Хазиев.

Фанис Нурмухаметов: «В общей сложности было построено и заменено 14 километров трубопроводов тепловых сетей» Фото: prav.tatarstan.ru

В свою очередь гендиректор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов рассказал, что в столице Татарстана в этом году провели полную реконструкцию котельной на улице 10 лет Октября. Здесь демонтировали существующую котельную и установили новую блочно-модульную. Кроме того, в городе была произведена замена девяти котлов-агрегатов, а также реконструкция и капитальный ремонт 17 зданий котельных, семи дымоотводов и 40 единиц оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.

В общей сложности было построено и заменено 14 километров трубопроводов тепловых сетей. И еще три километра теплопроводов возведены в рамках технологического присоединения потребителей.

Он подчеркнул, что из-за ветхости было заменено лишь 11 километров сетей, что составляет 1,6% от их общей протяженности.

«Это крайне низкий темп замены тепловых сетей, приводящий к ежегодному росту уровня износа, большому количеству повреждений при эксплуатации. Для недопущения старения и увеличения уровня износа необходимо производить замену не менее 4% сетей ежегодно. А с учетом сложившейся на сегодняшний день ситуации с недоремонтом такой объем позволит лишь сдерживать темпы старения. Для изменения ситуации и обновления сетей требуется замещение в 7-9% ежегодно», – отметил Нурмухаметов.

Рустам Абдулхаков отметил сильный износ сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Казани Фото: prav.tatarstan.ru

«Несмотря на высокий уровень износа, количество аварий остается на одном уровне»

Директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков отметил сильный износ сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Казани. На сегодня он составляет более 70% и является одной из основных проблем деятельности предприятия. Только в 2025 году на сетях водоснабжения произошло более 1,2 тыс. аварии, а на сетях водоотведения – 189 аварий.

«Несмотря на высокий уровень износа, количество аварий на водопроводе не демонстрирует резкого увеличения и остается примерно на одном уровне уже пять лет, хотя протяженность эксплуатируемых сетей за этот период увеличилась на 220 километров», – подчеркнул он.

По словам Абдулхакова, наиболее аварийным состоянием в Казани отличаются 104 километра канализационных коллекторов, проходящих под проезжей частью и пешеходными зонами. Для восстановления этих объектов требуется дополнительное финансирование в размере 37 млрд рублей.

«Республиканская программа – мощный инструмент системного обновления сетей и еще одна возможность сделать город лучше. В прошлом году по программе обновили три канализационных коллектора и один водопровод общей протяженностью 2,5 километра, общая стоимость работ составила 132 млн руб. В этом году сумма втрое больше, обновляют почти 4,5 км проблемных сетей», – добавил Абдулхаков.