«Деньги брали, строить не собирались»: в Казани стартовало дело лжезастройщиков

Сегодня в Казани стартовало очередное дело по ИЖС – лжезастройщиков обвиняют в обмане 24 человек. Под предлогом постройки жилых домов они выманивали деньги у клиентов, речь идет о 99 миллионах рублей.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Возбудить дело на «Стройкапитал» удалось только со второго раза»

В Ново-Савиновском суде Казани сегодня стартовало дело ООО «СК "Стройкапитал"». Его руководителя Ксению Гиниятуллину, а также еще троих участников фирмы судят за мошенничество. По версии следствия, под видом строительства жилых домов они обманули 24 человека, похитив у них 99 миллионов рублей.

Сегодня на заседание явились родственники и близкие подсудимых. Помимо них, на процессе сегодня было много журналистов. Ксения Гиниятуллина, в отличие от троих своих коллег, на данный момент находится не под стражей – сегодня на заседание она пришла сама.

Ее подельники – Кристина Гаранина, Раниль Гиниятуллин и Эдуард Исмагилов – получили более строгую меру пресечения. В зал судебных заседаний их доставили из СИЗО под конвоем. Перед процессом журналисты спросили у подсудимых, каково их отношение к делу. Последние от ответа уклонились, сославшись на адвоката – комментарии по делу, по их словам, может давать только он. Сам адвокат отказался от комментариев еще перед процессом.

Возбудить дело в отношении участников «СК "Стройкапитал"» удалось только со второго раза. Еще в 2025 году 12 обманутых обращались в правоохранительные органы, однако тогда возбудить дело не вышло. Позже все-таки получилось – с тех пор дело заметно выросло, эпизодов в нем стало вдвое больше. До суда дело дошло только сейчас.

«Они планировали заключать договоры строительного подряда и распоряжаться деньгами по своему усмотрению»

Прокурор Булат Султанов достал многочисленные тома дела и начал зачитывать с первого эпизода – их, к слову, в деле 24, по количеству потерпевших.

«В период с 1 апреля 2023 года по 12 июня 2023 года была создана преступная группа. Целью преступной группы являлось хищение средств под видом строительства индивидуальных жилых домов», – начал оглашать обвинение прокурор.

Фирма ООО «СК "Стройкапитал"» была учреждена в Ижевске. Руководителем изначально была Гиниятуллина, деятельность свою она вела в Казани, в одном из домов на Чуйкова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Группа начала размещать рекламу в интернете, где предлагала потенциальным клиентам построить жилые дома по выгодным ценам ниже рыночных. Обвинение уверено – строить дома они изначально не собирались.

«С гражданами они планировали заключить договоры строительного подряда, получить от них средства согласно заключенным договорам и распорядиться полученными деньгами по своему усмотрению. Для этого они размещали в интернете ложную рекламу», – продолжал зачитывать государственный обвинитель.

По версии следствия, Ксения Гиниятуллина и Исмагилов были руководителями объединения. Кристина Гаранина – менеджером по ипотечному кредитованию. Из видеоблога фирмы известно, что ранее Гаранина работала в банке, оттуда ее якобы пригласила работать в ООО «СК "Стройкапитал"» Ксения Гиниятуллина.

«Исмагилов организовывал поиск граждан, желающих построить дома, презентовал проекты домов клиентам, подписывал договоры строительного подряда, выдавал клиентам фиктивные квитанции и получал деньги», – сообщил прокурор.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Раниль Гиниятуллин занимался оформлением земельных участков, получением аккредитации. Гаранина занималась сопровождением ипотечных сделок, а также распространением ложной рекламы в социальных сетях.

Известно, что для постройки домов некоторые клиенты «СК "Стройкапитал"» брали ипотеку. В конечном итоге все они остались и без денег, и без домов. Похожий случай произошел с клиентами другой строительной фирмы, «Таунхаусы и дома». Их дело стартовало в Казани в апреле этого года.

Фабулы этих двух дел очень похожи – «Татар-информ» рассказывал, что на скамье подсудимых оказались семь человек – все участники фирм «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй». Им удалось обмануть клиентов на 260 млн рублей. Так же как и в случае с «СК "Стройкапитал"», участников дела обвинили в организации преступной группы.