Остеопат, после которого у жительницы РТ случился инсульт, не имел образования

Остеопат, после которого у жительницы Казани случился инсульт, не имел медицинского образования. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 38-летняя женщина обратилась к остеопату с жалобами на боли в голове и шее. Через три дня она попала в РКБ с инсультом. После установки двух стентов в сонные артерии женщина пришла в сознание, но продолжает оставаться в тотальной афазии – состоянии, при котором одновременно нарушаются способность говорить и способность понимать речь.

«"Остеопат" оказался специалистом по традиционной китайской медицине без высшего медицинского образования», – рассказали в больнице.

В настоящий момент профессиональное остеопатическое сообщество связалось с семьей женщины и предложило экспертную и юридическую помощь.