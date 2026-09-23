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Общество 23 сентября 2026 15:44

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук удостоен ордена «Дуслык»

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук удостоен ордена «Дуслык»
Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в 2024 году
Фото: kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом наградил орденом «Дуслык» президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

В документе отмечается, что физик и администратор науки удостоен награды за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и заслуги в области научно-исследовательской деятельности.

Специалисту в области рентгеноструктурного анализа Михаилу Ковальчуку, который с 2005 года руководит Курчатовским институтом (сначала как директор, а потом – как президент), два дня назад, 21 сентября, исполнилось 80 лет.

#орден дуслык
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