Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук удостоен ордена «Дуслык»

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом наградил орденом «Дуслык» президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

В документе отмечается, что физик и администратор науки удостоен награды за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и заслуги в области научно-исследовательской деятельности.

Специалисту в области рентгеноструктурного анализа Михаилу Ковальчуку, который с 2005 года руководит Курчатовским институтом (сначала как директор, а потом – как президент), два дня назад, 21 сентября, исполнилось 80 лет.