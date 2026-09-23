Татарстан представил российскую халяль-индустрию на саммите в Куала-Лумпуре

Фото: официальный сайт Global Halal Summit (GHAS) 2026

В Куала-Лумпуре на этой неделе проходят сразу два крупных международных мероприятия в сфере халяль-индустрии – Global Halal Summit (GHaS) 2026 и выставка Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2026. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

21 сентября начал работу Global Halal Summit. Участники обсуждают развитие мировой халяль-индустрии, вопросы регулирования и сертификации, стандарты и международное сотрудничество. Организаторами выступили Департамент исламского развития Малайзии (JAKIM) и Министерство инвестиций, торговли и промышленности страны (MITI).

Россию на саммите представляет делегация Татарстана во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики, заместителем премьер-министра РТ Маратом Зяббаровым. В состав делегации также вошел председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников. Он приехал в Малайзию по приглашению JAKIM.

Татарстан и Малайзия продолжат сотрудничество

В мае 2025 года во время «КазаньФорума» Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил официальную аккредитацию JAKIM. Благодаря этому сертифицированные предприятия получили возможность выходить на рынки Малайзии, стран Юго-Восточной Азии и государств Организации исламского сотрудничества.

Во время встречи с представителями JAKIM Шляпошников поблагодарил малайзийскую сторону за организацию саммита и рассказал о планах Татарстана по дальнейшему развитию халяль-индустрии. По итогам переговоров стороны договорились продолжить обмен опытом и экспертными знаниями в области халяль-сертификации.

Программа GHaS 2026 включает 16-ю Конвенцию органов сертификации халяль (HCBC), Международную программу развития технических компетенций в сфере халяль (IHTCDP), а также деловые и экспертные сессии.

Эксперты обсудили стандарты халяль

В работе саммита участвуют профессора из Малайзии и международные специалисты в сфере халяль. Основное внимание уделяют развитию халяль-индустрии, расширению ее экосистемы и совершенствованию подходов к сертификации.

Участники рассматривают требования JAKIM к признанным органам халяль-сертификации, а также положения Малазийского протокола по производству халяльного мяса и птицы.

На отдельных сессиях эксперты обсуждают использование алкоголя в халяль-индустрии и методы определения халяль-статуса ингредиентов. Также они рассматривают вопросы фальсификации и истихалы, особенности отбора проб и лабораторных исследований при сертификации продукции.

Отдельный блок посвящен применению принципов халяль в косметической и фармацевтической отраслях. Специалисты обсуждают правила отбора образцов, лабораторные исследования для подтверждения халяль-статуса продукции и проведение внутреннего халяль-аудита на предприятиях.

Кроме того, участники саммита рассматривают управление кризисными ситуациями с учетом принципов халяль и практические сложности внедрения этих требований в гостиничном секторе.