«Законность денег не доказана»: экс-сотрудника мэрии убеждают вернуть 122 млн

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество экс-начальника отдела содержания ливневой канализации исполкома Казани Александра Голякова и членов его семьи. Речь идет о 28 объектах недвижимости, которые были оформлены на мать, брата и экс гражданскую супругу Голякова. О деталях исковых требований – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Большую часть имущества оформлял на мать и брата»

Сегодня в Приволжском районном суде Казани Прокуратура Татарстана изложила свои претензии к бывшему начальнику отдела содержания ливневой канализации исполкома Казани Александру Голякову и членам его семьи. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует обратить в доход государства незаконно нажитое имущество на 122 миллиона рублей.

По версии прокуратуры, в период с 2014 по 2024 год Александр Голяков, будучи начальником отдела содержания ливневой канализации исполкома Казани, нажил большое количество недвижимости, которое явно не соответствовало тому, что официально зарабатывали он и его семья.

Официальный доход Голякова за период с 2010 по 2024 год, по данным надзорного ведомства, составил 9,5 млн рублей. Доход его бывшей супруги за время брака – около миллиона рублей. При этом до назначения на должность в 2014 году ни у самого Голякова, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества и значительных накоплений не имелось.

«Проверка установила, что Голяков фактически приобрел и контролировал 28 объектов недвижимости общей стоимостью не менее 132 миллиона рублей», – заявила представитель прокуратуры Лилия Фаттахова.

По иску проходят только 19 из 28 объектов. По словам представителя надзорного ведомства, значительная часть имущества оформлялась на мать Голякова Зою Голякову и его брата Михаила Голякова.

Первые сделки – квартира на Шуртыгина и три квартиры на Восстания

Первой спорной сделкой по имуществу прокуратура считает покупку в 2016 году квартиры на улице Шуртыгина. Она вызвала вопросы, так как ни у Александра Голякова, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества или значительных накоплений тогда не имелось. Квартиру оформили на Зою Голякову, ее цена составила около 3 миллионов рублей.

«В качестве источников финансирования Голяков указал несколько сумм, средства от продажи квартиры в Высокой Горе, личные накопления Зои Голяковой в размере 900 тысяч рублей, еще 300 тысяч рублей, по его словам, он сам предоставил матери, а 700 тысяч рублей были взяты в кредит», – сообщила Лилия Фаттахова.

Однако прокуратура эти объяснения убедительными не считает. По словам Лилии Фаттаховой, проверка не подтвердила наличие у Зои Голяковой достаточных средств на период покупки. Ее доходы в период с 2010 по 2015 год составили около 600 тысяч рублей.

«Документы, позволяющие достоверно установить наличие накоплений, необходимых для приобретения квартиры, а также происхождение этих денег, в рамках контроля за расходами, Голяковым представлены не были», – подчеркнула представитель прокуратуры.

Представитель надзорного ведомства отметила, что одновременно с этой квартирой Зоя Голякова купила земельный участок в Казани за 750 тысяч рублей, на котором построила два жилых дома кадастровой стоимостью не менее 600 тысяч рублей. То есть, по версии прокуратуры, речь идет не об одной сделке с неподтвержденными доходами, а о параллельных вложениях, которые также требуют объяснения источников.

Позже квартира была продана, а полученные деньги, как утверждает прокуратура, направлялись на приобретение новых объектов.

«В последующем Голяковой были приобретены три квартиры на улице Восстания по 2,4 миллиона рублей каждая. Общая же стоимость составила 7,2 миллиона рублей. Александр Голяков пояснил, что 1,5 миллиона рублей составляли собственные средства Зои Голяковой и Михаила Голякова, а 5,7 миллиона рублей были получены по договору займа с Пушкиной», – добавила она.

Сегодня представитель прокуратуры указала на несоответствие в объяснениях, которые давались при осуществлении контроля за расходами, – там размер займа составлял 8 миллионов рублей. Она попросила подтвердить наличие каких-либо долгов перед Пушкиной. Позже все три квартиры были проданы, одна ушла за 2,4 миллиона рублей, а две оставшиеся за 3,1 и 3,2 миллиона рублей.

Нежилое помещение на Шуртыгина и арендный доход

По словам Лилии Фаттаховой, 3 июля 2018 года на имя Зои Голяковой было приобретено нежилое помещение площадью 139,5 кв. метра на улице Шуртыгина, его цена составила чуть меньше 7 миллионов рублей. Согласно объяснениям Голякова, были использованы денежные средства от продажи квартир на улице Восстания, а также был получен заем по бессрочному договору займа у ООО «ПЦ Град» на почти 3 миллиона рублей.

«С учетом того, что законность происхождения денег, на которые были куплены квартиры на улице Восстания, не подтверждена, соответственно, деньги, вырученные от реализации указанных квартир и направленные на приобретение нежилого помещения на Шуртыгина, также не подтверждены», – отметила представитель прокуратуры.

Она отметила, что от этого помещения в дальнейшем Голякова получала доход от сдачи в аренду. За 6 лет она заработала на аренде около 8,5 миллиона рублей.

Уже в 2019 году на имя Зои Голяковой были приобретены две квартиры на улице Короленко – одна за 3,1 миллиона рублей, вторая – за 3,2 миллиона рублей. Впоследствии Голякова передала свои права на эти квартиры другим лицам за те же суммы.

Голяков объяснил покупку этих квартир тем, что продал ранее другое имущество. Но прокуратура с этим не согласна: по датам сделок выходит, что квартиры на Короленко были куплены раньше, чем он получил деньги от той продажи. Значит, эти деньги не могли пойти на данную покупку.

Кроме того, Александр Голяков, по версии прокуратуры, покупал и оформлял имущество на своего брата Михаила Голякова. В 2018 году была куплена квартира в Краснодаре стоимостью около 2 млн рублей, впоследствии, в 2021 году, она была продана за 2,8 миллиона рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Квартиры на Лукина и Бухарской

В 2022 году Александр Голяков купил две квартиры на улице Лукина в Казани, каждая из которых стоила 6 миллионов рублей. Общая стоимость составила 12 миллионов. По его объяснениям, квартиры были переданы ему в качестве отступных за работы, которые выполнял его брат Михаил.

«Однако документы, подтверждающие, что Михаил Голяков действительно выполнял эти работы, имел соответствующие имущественные требования и что между работами и квартирами есть связь, представлены не были. Впоследствии одна из квартир была продана за 5,5 миллиона рублей, а другая, после оформления на Алину Сафину, за 5,1 миллиона рублей», – сообщила Лилия Фаттахова.

Как стало известно «Татар-информу», Алина Сафина – это бывшая гражданская супруга Александра Голякова, она также проходит ответчиком по делу.

Также под прицел прокуратуры попала квартира на улице Бухарской, которая была приобретена в 2021 году на имя Михаила Голякова за 4,3 миллиона рублей, а в 2024 году она была продана за 9 миллионов рублей.

«Голяков объясняет покупку квартиры тем, что продал ранее другое имущество. Но прокуратура напоминает, что, по позиции Конституционного Суда, если имущество было преобразовано – продано и куплено новое – оно все равно подлежит взысканию в доход государства. Главное не то, откуда взялись деньги на новую покупку, а откуда они взялись изначально», – подчеркнула Лилия Фаттахова.

Количество имущества, по словам прокуратуры, со временем продолжало увеличиваться. На имя Зои Голяковой приобретались земельные участки, жилой дом с земельным участком в СНТ «50 лет Победы» за 8 миллионов рублей, квартиры на улице Бухарской и Кузина за 17 миллионов рублей, а также нежилое здание с земельным участком на улице Садовой за 3,3 миллиона рублей.

К моменту обращения прокуратуры с иском уже как минимум три объекта недвижимости были проданы: это квартира на Лукина за 5,5 миллиона рублей, вторая квартира на Лукина за 5,1 миллиона рублей и квартира на Бухарской за 9 миллионов рублей. Общий денежный эквивалент составляет около 19,6 миллиона рублей.

«Поскольку обращение указанных объектов в доход государства невозможно, заявлено требование о взыскании их стоимости в денежном эквиваленте. Помимо этого, прокуратура требует взыскать в доход государства деньги, полученные от сдачи в аренду имущества, приобретенного за счет неподтвержденных источников. А именно доходы от сдачи нежилого помещения на Шуртыгина – 8,5 миллиона рублей – и от эксплуатации торгового здания на Садовой – 8,1 миллиона рублей», – сказала Лилия Фаттахова.

Общая сумма иска составляет 122 миллиона рублей. Прокуратура обратила внимание суда на несколько моментов, которые показались ей подозрительными. Александр Голяков по своей должности участвовал в согласовании технических условий и справок для застройщиков. И среди этих застройщиков были те самые компании, у которых он потом покупал недвижимость. То есть, по версии прокуратуры, он мог использовать служебное положение в личных интересах.

Прокуратура привела еще несколько доводов. Когда торговое здание на Садовой сдавали в аренду, в договоре был указан личный адрес электронной почты Александра Голякова. Позже он же стал созаемщиком по кредиту, который был обеспечен этим зданием.

«При проверке была опрошена Абдульбарова – директор магазина, которая арендует это здание. Она подтвердила, что взаимодействие по аренде и различным техническим вопросам, связанным с эксплуатацией, осуществлялось и продолжает осуществляться с Александром Голяковым», – добавила Лилия Фаттахова.

По версии прокуратуры, это доказывает, что Зоя и Михаил Голяковы были лишь номинальными владельцами. А настоящим хозяином имущества был Александр Голяков, так как он всем управлял и принимал решения.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Все свалили в одну корзину»

Представители ответчиков с иском категорически не согласны. Они настаивают на том, что прокуратура не проводит разграничения между законными и незаконными источниками доходов, а просто «сваливает все в одну корзину».

«Сложность доказывания позиции ответчика заключается в том, что доводы прокуратуры действительно в большинстве своем голословные. Оценка производится непонятно по каким критериям. Вообще не проводится отслеживание, какие источники доходов рассматривает прокуратура как законные, а какие – как неподтвержденные», – заявил один из представителей ответчиков.

По словам представителей ответчиков, прокуратура сама себе противоречит. Она заявляет, что часть объектов была куплена на доходы от других объектов, которые тоже требует изъять. То есть получается, что деньги, которые прокуратура считает незаконными, пошли на покупку имущества, которое она тоже считает незаконным. И при этом она требует забрать и сами объекты, и доходы с них, но не объясняет, как это все было посчитано.

Представитель Александра Голякова подробно остановился на источниках финансирования одной из первых сделок – квартиры на Шуртыгина. Он напомнил, что 500 тысяч рублей были получены от продажи объекта в Мамадыше, который был приобретен семьей Голяковых еще в начале 2000-х годов. Еще 900 тысяч рублей – от продажи квартиры в селе Высокая Гора, 991 тысяча рублей – это личные накопления Зои Голяковой до 2010 года, которая тогда еще работала. А оставшиеся 700 тысяч рублей были заемными у банка.

«Возникает вопрос: какая из позиций не доказана? То есть 500 тысяч рублей – это оспаривается как незаконный доход? Идем к следующей сумме: 900 тысяч рублей – это тоже незаконные средства? Их прокуратура учитывает или не учитывает?» – сказал он.

Он также обратил внимание на противоречия в показаниях Голякова относительно суммы займа у Пушкиной. По его словам, Голяков не являлся собственником имущества и давал пояснения в том объеме, в котором владел информацией на тот момент. Вопросы о полной сумме займа, по мнению защиты, необходимо было задавать собственнику – его матери Зое Голяковой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Помогать родителям – это нормально»

Представитель Зои Голяковой возразила: прокуратура считает, что Александр Голяков участвовал во всех делах матери и брата. В пример она приводит торговый объект, который арендует «Агроторг». По мнению прокуратуры, это доказывает, что все они якобы действовали заодно.

«Однако я хочу обратить внимание: во-первых, родственных отношений никто не отменял, помощь сына матери никто не отменял. У Зои Голяковой на сегодняшний день возраст уже почтенный, и то, что она обращается по техническим вопросам за помощью к сыну и дает его контакты для взаимодействия, – это абсолютно разумно и нормально», – заявила представитель.

Она также отметила, что, пока родители были живы, она сама помогала им во всем, вплоть до решения вопросов с коммунальными платежами.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мне кажется, это абсолютно естественно, и в нашей культуре считается нормальным и даже обязательным помогать своим родителям, тем более в технических вопросах», – добавила представитель.

Представители ответчиков также настаивали, что еще до вступления в должность Александра Голякова у семьи уже была недвижимость. Речь идет о квартире в Высокой Горе, которая была куплена в 2012 году и продана в 2018-м за 2,9 миллиона рублей.

«То есть средства для покупки других объектов уже были. Кроме того, у Зои Голяковой до 2010 года имелись личные накопления – около 2 миллионов рублей», – добавил представитель.

Суд отложил процесс, чтобы стороны успели подготовиться. На следующем заседании они будут подробно излагать позицию по каждому объекту, указанному в иске.